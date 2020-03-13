***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:49
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828174
BIST
11:0195.755
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 2.115,77
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:016,2975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0198
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:017,0508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0221
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:01322,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,67
|Açılış
|: 322,03
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|CLEBI
|67,85
|1.245.419
|% 9,44
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|IZMDC
|8,89
|7.163
|% 7,11
|
|AKGRT
|5,10
|1.400.965
|% -14,72
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,86
|322.627.138
|% 2,05
|
|THYAO
|8,77
|253.752.411
|% 3,42
|
|GARAN
|9,17
|186.375.393
|% 4,92
|
|YKBNK
|2,21
|102.450.781
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|81.834.736
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,21
|102.450.781
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,18
|51.712.311
|% 2,61
|
|KRDMD
|2,03
|81.834.736
|% 1,50
|
|ODAS
|1,29
|52.050.761
|% -2,27
|
|TSKB
|0,95
|34.862.863
|% 3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8876
|7,9271
|% -0,30
|
|Frank
|6,6322
|6,6722
|% -0,46
|
|Riyal
|1,6711
|1,6795
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,35
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,70
|15,73
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,79
|34,79
|1,57
|