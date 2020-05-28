***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:03
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847192
BIST
11:49105.690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 736,71
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:496,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7976
En Düşük
6,7656
11:497,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:49376,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,85
|Açılış
|: 376,22
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,32
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|9.068.821
|% 9,99
|
|GLBMD
|4,47
|3.501.090
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|7.278.462
|% 9,83
|
|BIZIM
|15,05
|80.944.511
|% 8,27
|
|MNDRS
|1,97
|138.696.673
|% 8,24
|
|RTALB
|25,22
|18.076.950
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.779.717
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|295.349
|% -9,95
|
|TACTR
|5,27
|330.292
|% -9,91
|
|THYAO
|12,66
|1.637.432.743
|% 2,68
|
|GARAN
|7,80
|1.129.353.825
|% 2,09
|
|PGSUS
|59,50
|520.646.432
|% 0,68
|
|AKBNK
|5,68
|340.614.664
|% 1,43
|
|ASELS
|30,22
|285.984.192
|% 0,47
|
|GARAN
|7,80
|1.129.353.825
|% 2,09
|
|THYAO
|12,66
|1.637.432.743
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,44
|142.091.042
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,23
|203.128.974
|% 0,90
|
|MNDRS
|1,97
|138.696.673
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3023
|8,3439
|% 0,27
|
|Frank
|6,9773
|7,0194
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,41
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.472
|25,60
|
|Tam
|2.514
|2.548
|37,70
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|12,90
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|34,49
|34,49
|-0,11
|