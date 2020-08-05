***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:03
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865160
BIST
10:321.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:327,1071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0625
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1071
En Düşük
7,0287
10:328,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0913
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:32467,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,93
|Açılış
|: 467,72
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KLGYO
|8,71
|17.346.984
|% 9,97
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|5.795.102
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|558.594
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|TRKCM
|4,02
|282.419.755
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,09
|269.834.556
|% 0,00
|
|SISE
|6,07
|248.807.826
|% -2,72
|
|GARAN
|6,76
|127.841.927
|% -0,29
|
|ODAS
|2,43
|126.316.499
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,09
|269.834.556
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,02
|282.419.755
|% 1,52
|
|ODAS
|2,43
|126.316.499
|% 3,85
|
|SISE
|6,07
|248.807.826
|% -2,72
|
|KRDMD
|2,83
|58.936.101
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3077
|9,3544
|% 1,03
|
|Frank
|1,8866
|1,8961
|% 0,72
|
|Riyal
|467,6540
|467,7290
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|9,38
|
|Altın Gr.
|468
|468
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.133
|38,40
|
|Tam
|3.163
|3.233
|49,10
|
|Yarım
|1.535
|1.573
|19,20
|
|Çeyrek
|770
|788
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
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|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,20
|
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