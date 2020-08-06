***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 13:02
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865880
BIST
17:221.044
En Yüksek
|Değişim
|: -4,37%
|| -47,68
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:227,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 0,2506
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:228,6630
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 0,2863
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:22484,14
En Yüksek
|Değişim
|: 4,84%
|| 22,35
|Açılış
|: 484,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.154.219
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.648.773
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.416.558
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|231.437.573
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|31.912.399
|% 9,95
|
|FLAP
|3,51
|22.318.414
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.492.706
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.836.152
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.245.374
|% -10,00
|
|KONYA
|388,80
|36.869.917
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.228.141.520
|% -7,18
|
|GARAN
|6,54
|1.344.655.217
|% -3,54
|
|SISE
|5,94
|1.081.206.264
|% -4,81
|
|AKBNK
|4,75
|1.051.905.454
|% -5,38
|
|ASELS
|15,82
|976.232.836
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,94
|2.228.141.520
|% -7,18
|
|ODAS
|2,17
|577.357.884
|% -7,26
|
|YKBNK
|2,06
|467.499.835
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|1.051.905.454
|% -5,38
|
|GARAN
|6,54
|1.344.655.217
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5532
|9,6011
|% 3,69
|
|Frank
|7,9655
|8,0135
|% 3,11
|
|Riyal
|1,9371
|1,9468
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|25,35
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,52
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
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