***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:46
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930203
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0885
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8838
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1149
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8838
En Düşük
9,7531
18:05471,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,58
|Açılış
|: 471,46
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|117.346.598
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|3.561.580
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.958.094
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.444.008
|% 9,98
|
|ETILR
|5,22
|646.075
|% -10,00
|
|ESEN
|27,90
|30.387.198
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|12.058.020
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.775.051
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.774.889
|% -10,00
|
|EREGL
|17,85
|1.337.011.599
|% -2,08
|
|PETKM
|6,38
|1.137.879.887
|% -2,89
|
|GARAN
|6,97
|1.126.997.996
|% -1,69
|
|KRDMD
|6,92
|650.390.390
|% -3,89
|
|THYAO
|10,89
|577.001.686
|% -2,42
|
|YKBNK
|2,06
|454.591.222
|% -2,83
|
|PETKM
|6,38
|1.137.879.887
|% -2,89
|
|GARAN
|6,97
|1.126.997.996
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,80
|262.163.523
|% -2,17
|
|TSKB
|1,22
|133.624.878
|% -3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1859
|8,1900
|% 1,02
|
|Euro
|9,8688
|9,8817
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,3691
|11,4261
|% 0,88
|
|Frank
|8,8867
|8,9402
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1760
|2,1869
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|12,52
|
|Altın Gr.
|471
|471
|7,52
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,20
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,29
|