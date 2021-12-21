***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:09
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985025
BIST
13:291.822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 17,82
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:2911,5049
En Yüksek
|Değişim
|: -5,62%
|| -0,6850
|Açılış
|: 11,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
13:2913,1109
En Yüksek
|Değişim
|: -5,27%
|| -0,7292
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
13:29666,54
En Yüksek
|Değişim
|: -5,83%
|| -41,26
|Açılış
|: 666,54
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:27
|PENTA
|359,70
|28.663.879
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.535.901
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.324.703
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|83.122.672
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.057.916
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.716.931
|% -9,93
|
|GARAN
|11,90
|2.115.813.885
|% 0,17
|
|SISE
|13,25
|1.479.202.927
|% -0,23
|
|EREGL
|25,86
|1.244.003.478
|% 1,65
|
|KRDMD
|9,16
|991.539.737
|% -1,51
|
|TUPRS
|147,00
|942.649.176
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,53
|641.719.878
|% 1,44
|
|GARAN
|11,90
|2.115.813.885
|% 0,17
|
|SISE
|13,25
|1.479.202.927
|% -0,23
|
|KRDMD
|9,16
|991.539.737
|% -1,51
|
|DOHOL
|2,79
|289.913.372
|% 0,36
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4845
|11,4907
|% -5,74
|
|Euro
|12,9979
|13,0964
|% -5,37
|
|Sterlin
|15,3650
|15,4421
|% -5,47
|
|Frank
|12,4328
|12,5077
|% -5,95
|
|Riyal
|3,0493
|3,0646
|% -5,88
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,34
|
|Altın Gr.
|667
|667
|-40,67
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.421
|4.537
|-400,83
|
|Yarım
|2.137
|2.195
|-193,89
|
|Çeyrek
|1.072
|1.097
|-96,95
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,43
|8,44
|-0,52
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-0,09
|