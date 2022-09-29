***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:15
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066005
BIST
17:593.143
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -55,15
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:5918,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:5918,1660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1462
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
17:59985,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,75
|Açılış
|: 985,21
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BFREN
|1.390,40
|25.429.709
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|148.560.756
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.498.877
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|449.830.776
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|226.775.622
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.633.613
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.555.226
|% -9,83
|
|SILVR
|26,44
|21.244.377
|% -8,51
|
|THYAO
|68,45
|4.298.242.118
|% -0,73
|
|ASELS
|29,72
|3.900.110.015
|% 3,41
|
|YKBNK
|7,05
|2.254.347.007
|% -0,14
|
|HEKTS
|55,55
|2.203.463.177
|% -6,64
|
|GARAN
|18,94
|2.029.257.401
|% -1,61
|
|SKBNK
|1,90
|1.022.475.604
|% 2,15
|
|TSKB
|2,50
|1.091.405.766
|% 6,84
|
|EKGYO
|3,80
|1.525.741.014
|% -1,81
|
|YKBNK
|7,05
|2.254.347.007
|% -0,14
|
|ZOREN
|3,25
|945.064.365
|% -5,80
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5147
|18,5311
|% 0,07
|
|Euro
|18,1534
|18,1773
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,3575
|20,4596
|% 1,35
|
|Frank
|18,8006
|18,9139
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9129
|4,9376
|% 0,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-2,17
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.613
|6.698
|-83,00
|
|Yarım
|3.217
|3.274
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,85
|87,85
|-0,20
|