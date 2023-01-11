***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 16:33
***INDES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INDES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INDES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100342
BIST
17:044.836
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -151,55
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
17:0418,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:0420,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:041.133,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.133,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:02
|SDTTR
|56,65
|7.038.763
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.639.533
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|DOGUB
|11,55
|53.701.589
|% 9,07
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|OYLUM
|4,14
|46.770.750
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.138.192
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.054.122
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|32.185.448
|% -9,98
|
|THYAO
|130,00
|7.679.153.858
|% -0,91
|
|EREGL
|37,86
|5.671.859.291
|% 0,00
|
|ASELS
|54,65
|5.137.781.917
|% -6,02
|
|KRDMD
|17,79
|4.143.368.198
|% -1,93
|
|TUPRS
|484,60
|4.054.472.780
|% 1,96
|
|EKGYO
|8,36
|3.065.408.149
|% -1,65
|
|YKBNK
|8,93
|3.085.913.778
|% -6,30
|
|KRDMD
|17,79
|4.143.368.198
|% -1,93
|
|SKBNK
|2,61
|555.688.842
|% -4,40
|
|KATMR
|2,09
|419.226.975
|% -9,91
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7730
|18,7786
|% 0,03
|
|Euro
|20,1925
|20,1989
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6596
|22,7732
|% -0,38
|
|Frank
|20,1250
|20,2463
|% -0,69
|
|Riyal
|4,9840
|5,0089
|% -0,03
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.671
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|1,76
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:17HDFGS
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 630, 994 adet işlem
-
17:16BRLSM
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 627, 671 adet işlem
-
17:15OZKGY
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 459 adet işlem
-
17:15OZKGY
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 459 adet işlem
-
17:14EYGYO
Yüzde -8.28 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 995, 783 adet işlem