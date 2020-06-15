***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.06.2020 10:50
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851162
BIST
13:55109.779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -56,88
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:556,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:557,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:55376,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,22
|Açılış
|: 376,13
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.855.570
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|9.191.235
|% 9,99
|
|GEDZA
|11,35
|10.643.416
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.208.792
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|21.396.051
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|THYAO
|12,72
|580.669.917
|% -0,31
|
|EKGYO
|1,95
|532.910.783
|% 1,04
|
|SASA
|10,77
|510.806.775
|% 4,46
|
|GUSGR
|4,40
|435.842.251
|% 5,52
|
|GARAN
|8,08
|371.449.673
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,95
|532.910.783
|% 1,04
|
|CEMAS
|1,28
|155.497.398
|% 2,40
|
|IEYHO
|0,81
|82.559.886
|% 8,00
|
|GUSGR
|4,40
|435.842.251
|% 5,52
|
|IHLGM
|1,56
|136.892.182
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5374
|8,5802
|% 0,20
|
|Frank
|7,1542
|7,1972
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-20,22
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.463
|-22,90
|
|Tam
|2.514
|2.531
|-23,50
|
|Yarım
|1.225
|1.235
|-11,50
|
|Çeyrek
|614
|618
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,19
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,37
|38,37
|-0,36
|