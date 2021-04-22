***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 11:53
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930485
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0544
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3600
En Düşük
8,3007
18:0510,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1136
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0978
En Düşük
9,9642
18:05481,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,04
|Açılış
|: 481,56
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
482,28
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3527
|8,3600
|% 0,65
|
|Euro
|10,0871
|10,0978
|% 1,14
|
|Sterlin
|11,5499
|11,6078
|% 0,77
|
|Frank
|9,0854
|9,1401
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2181
|2,2292
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,05
|
|Altın Gr.
|481
|481
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,07
|0,08
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|-0,18
|