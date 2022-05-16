***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2022 16:16
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.05.2022
Tescil Tarihi
13.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.05.2022-10578
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030565
BIST
17:342.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -18,46
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
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2.425
En Düşük
2.392
17:3415,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0963
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
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15,6656
En Düşük
15,4564
17:3416,2136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1002
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:34907,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,22
|Açılış
|: 907,04
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:32
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.042.224
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.367.523
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.597.891
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.581.610
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.378.219
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.890.347
|% -9,84
|
|GENIL
|18,19
|236.596.620
|% -9,68
|
|SKTAS
|4,00
|24.313.741
|% -7,83
|
|THYAO
|43,30
|4.228.545.746
|% 1,93
|
|GARAN
|14,96
|1.764.092.421
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,41
|1.636.279.991
|% 0,62
|
|KRDMD
|15,04
|1.429.875.727
|% -4,02
|
|SISE
|19,50
|1.340.004.845
|% -1,07
|
|EKGYO
|2,66
|924.588.570
|% -1,12
|
|YKBNK
|4,37
|847.748.887
|% -3,96
|
|SKBNK
|1,12
|138.185.807
|% 2,75
|
|GARAN
|14,96
|1.764.092.421
|% -0,13
|
|KARSN
|5,47
|604.400.297
|% 2,63
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5642
|15,5708
|% 0,60
|
|Euro
|16,2074
|16,2270
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,0396
|19,1351
|% 0,61
|
|Frank
|15,4379
|15,5309
|% 0,31
|
|Riyal
|4,1364
|4,1572
|% 0,55
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|3,72
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,25
|
Seans Raporu
17:32
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17:47PKENT
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 158.70 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 891 adet işlem
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 35 kaybederek (% -0.62 ) 2, 150
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, MNDRS, ORCAY, RHEAG, IMASM, MRGYO, TMPOL, UFUK, EUHOL, BAGFS
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