***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.05.2023 14:20
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.20223
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.04.2023
Tescil Tarihi
04.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.05.2023 - 10824
Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146790
BIST
14:584.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 54,22
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
14:5819,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
14:5821,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1071
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
14:581.279,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.279,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|POLTK
|2.330,70
|26.441.153
|% 9,99
|
|ASUZU
|136,80
|33.872.890
|% 9,97
|
|PAGYO
|30,90
|43.270.150
|% 9,96
|
|DAGHL
|10,06
|5.058.168
|% 9,95
|
|IHAAS
|156,40
|9.933.356
|% -7,73
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|ULAS
|15,10
|5.989.342
|% -6,09
|
|SAMAT
|22,20
|25.316.268
|% -5,29
|
|PAMEL
|171,00
|25.478.854
|% -5,00
|
|THYAO
|128,70
|2.576.381.584
|% -0,39
|
|KOZAL
|17,01
|2.435.332.107
|% 3,97
|
|EUPWR
|81,20
|2.109.074.008
|% 3,51
|
|EREGL
|31,30
|1.526.437.228
|% 0,00
|
|TUPRS
|68,20
|1.416.360.748
|% -1,16
|
|KOZAL
|17,01
|2.435.332.107
|% 3,97
|
|EKGYO
|5,57
|504.492.706
|% 0,72
|
|ISCTR
|10,77
|524.196.033
|% 1,60
|
|EREGL
|31,30
|1.526.437.228
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,50
|442.866.107
|% 1,06
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4842
|19,4885
|% 0,10
|
|Euro
|21,6229
|21,6399
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,4476
|24,5703
|% 0,31
|
|Frank
|21,9316
|22,0638
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1794
|5,2054
|% 0,13
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|4,36
|
|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|62,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.503
|4.591
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.288
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|0,05
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|0,17
|