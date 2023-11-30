***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
30.11.2023 10:15
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Esas sözleşmemizin Sermaye ve Payların Nev'i başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 29.11.2023 tarihinde tescil, 29.11.2023 tarih ve 10968 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Esas sözleşmemizin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/11/2023 29/11/2023 10968
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221086
BIST
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10:158.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 8.008
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|Önceki Kapanış
|: 8.009
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8.002
En Yüksek
8.025
10:1528,9444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 28,9250
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|Önceki Kapanış
|: 28,9400
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28,9568
En Düşük
28,8648
10:1531,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 31,6800
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|Önceki Kapanış
|: 31,7000
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31,8655
En Düşük
31,6971
10:151.901,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.901,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
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1.905,31
En Düşük
1.897,24
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|27.720.436
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|136.599.037
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,29
|1.207.950
|% 9,98
|
|ATSYH
|80,00
|452.880
|% 8,04
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|LIDER
|175,80
|15.064.783
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|8.481.641
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|2.362.675
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|1.063.182
|% -9,80
|
|AYES
|36,10
|529.623
|% -8,00
|
|THYAO
|254,50
|1.061.883.602
|% -0,20
|
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|SASA
|50,00
|364.064.987
|% -2,15
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|TUPRS
|154,40
|261.659.858
|% -0,32
|
|EKGYO
|7,45
|179.797.964
|% 0,68
|
|GSRAY
|7,99
|94.974.019
|% -2,68
|
|ISCTR
|22,08
|246.750.468
|% 0,64
|
|YKBNK
|19,31
|175.539.736
|% -0,16
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9214
|28,9444
|% 0,05
|
|Euro
|31,7798
|31,8058
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,6222
|36,8059
|% 0,07
|
|Frank
|33,0168
|33,2157
|% 0,19
|
|Riyal
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|7,7278
|% 0,04
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
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|
|Platin
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|939,56
|% 0,66
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|1.025,20
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|
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|83,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,51
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|% 0,66
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