***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









niden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar56.000.000 1.064.323 -1.705.805 156.607 -1.083.994 -1.083.994 0 15.434.110 15.434.110 0 0 31.006.238 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892Transferler0 0 0 0 0 2.639.264 119.009.127 -121.648.391 -2.639.264 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.746 0 -21.746 0 0 0 0 0 0 -146.648 0 0 0 -146.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.089.769 36.089.769 35.921.375 5.125.852 41.047.227Dönem Karı (Zararı)0 0 0 36.089.769 36.089.769 36.089.769 5.126.460 41.216.229Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.746 -21.746 0 -146.648 -146.648 0 0 -168.394 -608 -169.002Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 -29.121.310 -29.121.310 -29.121.310 -5.827.099 -34.948.409Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.105.740 0 -1.105.740 0 0 0 0 0 0 15.287.462 0 0 0 15.287.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.645.502 0 0 0 243.799.749 36.089.769 279.889.518 383.231.867 117.898.843 501.130.710Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841Transferler0 0 2.025.140 0 0 0 90.505.483 -92.530.623 -2.025.140 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.016 0 -111.016 0 0 0 0 0 0 3.898.322 0 0 0 3.898.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.264.020 55.264.020 59.051.326 14.620.292 73.671.618Dönem Karı (Zararı)0 0 0 55.264.020 55.264.020 55.264.020 14.629.397 69.893.417Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-111.016 -111.016 0 0 3.898.322 3.898.322 0 0 3.787.306 -9.105 3.778.201Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.881.379 -52.794.507Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -23.051.398 -23.051.398 -23.051.398 0 -23.051.398Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.319.393 0 -1.319.393 0 0 0 0 0 0 19.275.360 0 0 0 19.275.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.645.642 0 0 0 306.278.834 55.264.020 361.542.854 463.746.460 102.387.094 566.133.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI385.873.365 -133.577.255Dönem Karı (Zararı)69.893.417 47.406.932Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.521.582 24.010.184Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 4.917.141 4.795.261Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.882.306 -2.349.820Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 557.818 1.161.597Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 7.324.488 -3.511.417Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-15.689.968 41.537Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.206.299 1.024.405Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -132.134 -141.499Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -16.764.133 -841.369Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.178.754 12.432.018Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -34.731.825 -48.802.162Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 61.966.503 58.746.006Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.362.742 1.041.388Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -2.418.666 1.446.786Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 21.559.810 13.661.698Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 10.673.539 -4.570.510İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler197.656.631 -138.780.821Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -261.809.792 -96.912.786Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 24.649.097 -16.079.563Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 159.191.905 15.558.903Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 277.529.995 -33.277.695Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.904.574 -8.069.680Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları323.071.630 -67.363.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -586.531 -506.640Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -20.403.797 -25.693.934Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)83.792.063 -40.012.976YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-84.191.541 -7.773.829Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-65.105.734 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 117.799Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 117.799Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -1.139.382 -5.325.181Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.139.382 -5.300.181Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -25.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.946.425 -2.566.447FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.001.492 -25.732.961Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.039.149.747 478.964.886Kredilerden Nakit Girişleri8 1.039.149.747 478.964.886Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -812.262.964 -440.980.057Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -812.262.964 -440.980.057Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -3.758.071 -3.783.568Ödenen Temettüler-23.051.398 -41.121.310Ödenen Faiz32-33 -17.075.822 -18.812.912YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)484.683.316 -167.084.045NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)484.683.316 -167.084.045DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 280.186.223 446.124.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 764.869.539 279.040.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 765.123.854 280.477.178 447.577.112Finansal Yatırımlar7 0 135.519 83.407Ticari Alacaklar10 1.925.995.916 1.448.031.188 770.534.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 170.861 1.572.842 812.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.925.825.055 1.446.458.346 769.722.317Diğer Alacaklar11 1.927.772 1.212.064 2.999.800İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 20.099 31.424 4.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.907.673 1.180.640 2.995.672Türev Araçlar12 0 1.613.674 0Stoklar13 397.041.238 535.194.424 295.603.245Peşin Ödenmiş Giderler15 26.453.425 25.354.080 15.485.351Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 36.157 88.535 257.030Diğer Dönen Varlıklar26 44.558.053 27.866.841 16.474.166ARA TOPLAM3.161.136.415 2.319.973.503 1.549.014.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.161.136.415 2.319.973.503 1.549.014.637DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0 0Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0 3.604.399Diğer Alacaklar11 39.509 39.509 51.037İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 39.509 39.509 51.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4-16 0 2.110.197 3.221.926Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 50.416.837 32.955.273 26.278.641Maddi Duran Varlıklar18 27.067.107 26.421.363 27.194.867Kullanım Hakkı Varlıkları18 16.028.979 15.660.461 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 22.781.619 5.390.026 5.746.292Şerefiye19 18.645.746 1.897.699 1.897.699Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.135.873 3.492.327 3.848.593Ertelenmiş Vergi Varlığı35 22.920.096 14.188.518 23.155.487TOPLAM DURAN VARLIKLAR139.254.147 96.765.347 89.252.649TOPLAM VARLIKLAR3.300.390.562 2.416.738.850 1.638.267.286KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 829.238.515 470.736.951 271.958.921Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.482.880 5.580.603 27.130.066Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0 0Ticari Borçlar10 1.753.238.138 1.211.492.119 672.580.728İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 158.527 161.881 1.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.753.079.611 1.211.330.238 672.579.271Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.192.854 2.522.833 804.984Diğer Borçlar11 30.489.003 6.441.036 16.245.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 30.489.003 6.441.036 16.245.808Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4-16 0 3.837.029 2.547.681Türev Araçlar12 1.452.549 0 6.226.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 38.415.208 68.593.793 63.781.575Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 11.384.921 9.941.718 22.828.897Kısa Vadeli Karşılıklar22 46.575.791 49.546.584 49.218.672Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 46.575.791 49.546.584 49.218.672Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0 0ARA TOPLAM2.713.469.859 1.828.692.666 1.133.323.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.713.469.859 1.828.692.666 1.133.323.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 12.446.672 12.467.394 3.604.399Uzun Vadeli Karşılıklar8.340.477 7.270.394 6.306.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 8.340.477 7.270.394 6.306.691Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 555 555TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.787.149 19.738.343 9.911.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.734.257.008 1.848.431.009 1.143.235.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 463.746.460 439.659.660 376.431.802Ödenmiş Sermaye56.000.000 56.000.000 56.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.064.323 1.064.323 1.064.323Geri Alınmış Paylar (-)-1.705.805 -1.705.805 -1.705.805Paylara İlişkin Primler (İskontolar)156.607 156.607 156.607Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.319.393 -1.208.377 -1.083.994Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.319.393 -1.208.377 -1.083.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.319.393 -1.208.377 -1.083.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.275.360 15.377.038 15.434.110Yabancı Para Çevrim Farkları19.275.360 15.377.038 15.434.110Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler40.645.642 38.620.502 31.006.238Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları306.278.834 238.824.749 153.911.932Net Dönem Karı veya Zararı55.264.020 92.530.623 121.648.391Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 102.387.094 128.648.181 118.600.090TOPLAM ÖZKAYNAKLAR566.133.554 568.307.841 495.031.892TOPLAM KAYNAKLAR3.300.390.562 2.416.738.850 1.638.267.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 4.023.164.188 2.163.204.572 2.044.202.513 1.123.189.953Satışların Maliyeti28 -3.860.713.853 -2.048.510.887 -1.961.262.199 -1.063.973.440TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)162.450.335 114.693.685 82.940.314 59.216.513BRÜT KAR (ZARAR)162.450.335 114.693.685 82.940.314 59.216.513Genel Yönetim Giderleri29 -32.649.099 -26.820.591 -18.885.878 -12.155.999Pazarlama Giderleri29 -25.448.525 -21.315.692 -12.179.162 -10.526.083Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 120.506.275 126.639.041 34.395.470 60.552.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -112.381.392 -124.421.374 -29.731.434 -63.264.028ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.477.594 68.775.069 56.539.310 33.822.689Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.903 21.957 4.903 6.067Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 -1.294.086 -2.219.784 0 -700.263FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)111.188.411 66.577.242 56.544.213 33.128.493Finansman Gelirleri33 65.224.926 47.396.528 29.613.780 16.874.225Finansman Giderleri33 -84.960.110 -52.905.140 -40.948.346 -20.029.573SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.453.227 61.068.630 45.209.647 29.973.145Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.559.810 -13.661.698 -10.945.210 -6.354.003Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -21.847.001 -7.561.318 -12.078.726 -5.582.775Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 287.191 -6.100.380 1.133.516 -771.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.893.417 47.406.932 34.264.437 23.619.142DÖNEM KARI (ZARARI)69.893.417 47.406.932 34.264.437 23.619.142Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.629.397 11.317.163 4.931.881 5.714.271Ana Ortaklık Payları55.264.020 36.089.769 29.332.556 17.904.871Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kazanç 36 0,98685800 0,64446000 0,52379600 0,31973000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-120.121 -22.354 -97.767 18.169Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-120.121 -22.354 -97.767 18.169Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.898.322 -146.648 4.044.970 -217.763Yabancı Para Çevrim Farkları3.898.322 -146.648 4.044.970 -217.763DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.778.201 -169.002 3.947.203 -199.594TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.671.618 47.237.930 38.211.640 23.419.548Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.620.292 11.316.555 9.494.440 5.725.744Ana Ortaklık Payları59.051.326 35.921.375 28.717.200 17.693.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869468BIST