***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 2.025.140 90.505.483 -92.530.623 -2.025.140 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.016 0 -111.016 0 0 0 0 0 0 3.898.322 0 0 0 3.898.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.264.020 55.264.020 59.051.326 14.620.292 73.671.618Dönem Karı (Zararı)0 0 0 55.264.020 55.264.020 55.264.020 14.629.397 69.893.417Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-111.016 -111.016 0 3.898.322 -1.118.957 0 -1.118.957 0 0 23.252.577 0 0 0 23.252.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 311.313.750 143.345.753 454.659.503 556.065.762 110.864.433 666.930.195Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 10.645.156 0 0 0 132.700.597 -143.345.753 -10.645.156 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -334.658 0 -334.658 0 0 0 0 0 0 8.661.056 0 0 0 8.661.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.086.971 87.086.971 95.413.369 11.983.922 107.397.291Dönem Karı (Zararı)0 0 0 87.086.971 87.086.971 87.086.971 11.937.548 99.024.519Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-334.658 -334.658 0 0 8.661.056 8.661.056 0 0 8.326.398 46.374 8.372.772Sermaye Arttırımı168.000.000 0 0 0 0 -168.000.000 -168.000.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -48.725.846 -48.725.846 -48.725.846 0 -48.725.846Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.453.615 0 -1.453.615 0 0 0 0 0 0 31.913.633 0 0 0 31.913.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.315.798 0 0 0 227.288.501 87.086.971 314.375.472 602.753.285 122.848.355 725.601.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.865.237 385.873.365Dönem Karı (Zararı)99.024.519 69.893.417Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler83.044.201 55.521.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 8.235.207 4.917.141Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.691.546 7.882.306Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.156.871 557.818Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.534.675 7.324.488Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.021.021 -15.689.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.098.681 1.206.299Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -18.505 -132.134Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 3.940.845 -16.764.133Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.590.506 26.178.754Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -78.078.770 -34.731.825Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 141.807.331 61.966.503Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -2.319.927 1.362.742Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.818.128 -2.418.666Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 34.059.519 21.559.810Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -27.553.598 10.673.539İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.254.163 197.656.631Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -114.585.195 -261.809.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 37.526 24.649.097Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -143.108.256 159.191.905Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 205.828.122 277.529.995Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -24.426.360 -1.904.574Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları105.814.557 323.071.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -327.082 -586.531Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -27.216.122 -20.403.797Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-54.406.116 83.792.063YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.439.924 -84.191.541Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -65.105.734Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 173.728 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri173.728 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -1.056.705 -1.139.382Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -872.202 -1.139.382Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -184.503 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -4.556.947 -17.946.425FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-227.398.533 183.001.492Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 610.672.991 1.039.149.747Kredilerden Nakit Girişleri8 610.672.991 1.039.149.747Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -716.234.052 -812.262.964Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -716.234.052 -812.262.964Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -4.929.163 -3.758.071Ödenen Temettüler-48.725.846 -23.051.398Ödenen Faiz32-33 -68.182.463 -17.075.822YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-208.973.220 484.683.316NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-208.973.220 484.683.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.318.809.627 280.186.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.109.836.407 764.869.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.109.625.433 1.318.962.511Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 2.128.151.185 2.013.904.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 10.725 83.173İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.128.140.460 2.013.821.560Diğer Alacaklar11 1.467.079 1.504.605İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.467.079 1.504.605Türev Araçlar12 2.065.988 0Stoklar13 650.919.112 509.345.531Peşin Ödenmiş Giderler15 36.772.217 21.521.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 110.489 44.327Diğer Dönen Varlıklar26 89.078.875 61.525.277ARA TOPLAM4.018.190.378 3.926.808.175TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.018.190.378 3.926.808.175DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 38.941 38.941İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 38.941 38.941Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4-16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 54.644.581 50.613.789Maddi Duran Varlıklar18 26.430.212 26.907.821Kullanım Hakkı Varlıkları18 14.951.102 15.186.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 15.048.690 17.604.599Şerefiye19 1.897.699 1.897.699Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 13.150.991 15.706.900Ertelenmiş Vergi Varlığı35 22.727.429 24.213.640TOPLAM DURAN VARLIKLAR133.840.955 134.564.967TOPLAM VARLIKLAR4.152.031.333 4.061.373.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 785.298.499 853.800.118Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 2.496.150.590 2.292.642.395İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 84.912 256.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.496.065.678 2.292.386.185Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.096.425 996.155Diğer Borçlar11 8.027.386 32.453.746İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 8.027.386 32.453.746Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4-16 0 0Türev Araçlar12 0 27.721.631Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 44.566.374 102.738.673Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 25.676.496 22.101.621Kısa Vadeli Karşılıklar22 46.332.573 42.410.233Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 46.332.573 42.410.233Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM3.407.148.343 3.374.864.572TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.407.148.343 3.374.864.572UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 9.368.456 10.797.435Uzun Vadeli Karşılıklar9.912.894 8.780.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 9.912.894 8.780.940Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.281.350 19.578.375TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.426.429.693 3.394.442.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 602.753.285 556.065.762Ödenmiş Sermaye224.000.000 56.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.064.323 1.064.323Geri Alınmış Paylar (-)-1.705.805 -1.705.805Paylara İlişkin Primler (İskontolar)156.607 156.607Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.453.615 -1.118.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.453.615 -1.118.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.453.615 -1.118.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.913.633 23.252.577Yabancı Para Çevrim Farkları31.913.633 23.252.577Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.315.798 35.670.642Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları227.288.501 311.313.750Net Dönem Karı veya Zararı87.086.971 143.345.753Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 122.848.355 110.864.433TOPLAM ÖZKAYNAKLAR725.601.640 666.930.195TOPLAM KAYNAKLAR4.152.031.333 4.061.373.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.766.839.763 4.023.164.188 2.895.746.519 2.044.202.513Satışların Maliyeti28 -5.534.137.383 -3.860.713.853 -2.776.794.703 -1.961.262.199TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)232.702.380 162.450.335 118.951.816 82.940.314BRÜT KAR (ZARAR)232.702.380 162.450.335 118.951.816 82.940.314Genel Yönetim Giderleri29 -39.236.725 -32.649.099 -19.963.940 -18.885.878Pazarlama Giderleri29 -30.797.036 -25.448.525 -15.432.346 -12.179.162Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 185.198.218 120.506.275 62.402.999 34.395.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -189.711.308 -112.381.392 -70.235.170 -29.731.434ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)158.155.529 112.477.594 75.723.359 56.539.310Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 173.728 4.903 0 4.903Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 -1.294.086 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)158.329.257 111.188.411 75.723.359 56.544.213Finansman Gelirleri33 96.936.116 65.224.926 60.638.681 29.613.780Finansman Giderleri33 -122.181.335 -84.960.110 -80.871.764 -40.948.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)133.084.038 91.453.227 55.490.276 45.209.647Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.059.519 -21.559.810 -15.991.984 -10.945.210Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -30.790.997 -21.847.001 -24.410.680 -12.078.726Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -3.268.522 287.191 8.418.696 1.133.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)99.024.519 69.893.417 39.498.292 34.264.437DÖNEM KARI (ZARARI)99.024.519 69.893.417 39.498.292 34.264.437Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.937.548 14.629.397 7.018.973 4.931.881Ana Ortaklık Payları87.086.971 55.264.020 32.479.319 29.332.556Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,38878100 0,24671400 0,14499700 0,13094900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-288.284 -120.121 -324.565 -97.767Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-288.284 -120.121 -324.565 -97.767Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.661.056 3.898.322 1.175.771 4.044.970Yabancı Para Çevrim Farkları8.661.056 3.898.322 1.175.771 4.044.970DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.372.772 3.778.201 851.206 3.947.203TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)107.397.291 73.671.618 40.349.498 38.211.640Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.983.922 14.620.292 7.077.817 9.494.440Ana Ortaklık Payları95.413.369 59.051.326 33.271.681 28.717.200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958352BIST