***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









iden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 2.025.140 90.505.483 -92.530.623 -2.025.140 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.799 0 -9.799 0 0 0 0 0 0 10.986.005 0 0 0 10.986.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.591.520 102.591.520 113.567.726 24.183.569 137.751.295Dönem Karı (Zararı)0 0 0 102.591.520 102.591.520 102.591.520 24.182.384 126.773.904Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.799 -9.799 0 10.986.005 10.986.005 0 0 10.976.206 1.185 10.977.391Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 0 0 0 -11.913.128 -40.870.856 -52.783.984Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 -22.991.482 -22.991.482 -22.991.482 0 -22.991.482Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.218.176 0 -1.218.176 0 0 0 0 0 0 26.363.043 0 0 0 26.363.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.645.642 0 0 0 306.338.750 102.591.520 408.930.270 518.322.776 111.960.894 630.283.670Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 -1.118.957 0 -1.118.957 0 0 23.252.577 0 0 0 23.252.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 311.313.750 143.345.753 454.659.503 556.065.762 110.864.433 666.930.195Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 10.645.156 0 0 0 132.700.597 -143.345.753 -10.645.156 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.691 0 -68.691 0 0 0 0 0 0 9.775.763 0 0 0 9.775.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.713.184 136.713.184 146.420.256 13.712.305 160.132.561Dönem Karı (Zararı)0 0 0 136.713.184 136.713.184 136.713.184 13.679.965 150.393.149Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-68.691 -68.691 0 0 9.775.763 9.775.763 0 0 9.707.072 32.340 9.739.412Sermaye Arttırımı168.000.000 0 0 0 0 -168.000.000 -168.000.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -48.725.846 -48.725.846 -48.725.846 0 -48.725.846Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.273.812 0 0 0 0 0 0 -3.273.812 0 -3.273.812Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -4.979.617 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.187.648 0 -1.187.648 0 0 0 0 0 0 33.028.340 0 0 0 33.028.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.315.798 0 0 0 227.288.501 136.713.184 364.001.685 650.486.360 124.576.738 775.063.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.312.252 118.425.769Dönem Karı (Zararı)150.393.150 126.773.904Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler147.122.085 82.723.761Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 12.419.045 7.522.380Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.507.673 8.236.861Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.809.847 1.004.228Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.697.826 7.232.633Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.005.958 -11.821.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.090.092 1.646.349Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -15.556 -128.297Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -5.080.494 -13.339.650Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler92.446.415 40.489.867Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -124.480.295 -64.911.175Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 214.575.123 103.524.767Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 335.000 35.561Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 2.016.587 1.840.714Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 53.498.193 40.634.218Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -11.743.283 -2.337.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-89.615.149 -128.387.567Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -217.803.794 -645.263.619Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 100.474 24.843.882Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -83.376.739 -12.462.961Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 219.708.310 509.042.393Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.243.400 -4.547.262Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları207.900.086 81.110.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -874.274 -690.462Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -52.958.869 -31.947.832Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-72.754.691 69.953.965YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.337.189 -84.618.838Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -65.105.734Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 173.730 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri173.730 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -5.135.345 -1.566.679Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -4.950.574 -1.498.787Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -184.771 -67.892Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.440.678 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -6.816.252 -17.946.425FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-287.690.921 299.297.982Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.207.744.909 1.300.501.932Kredilerden Nakit Girişleri8 1.207.744.909 1.300.501.932Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.341.670.264 -948.991.027Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.341.670.264 -948.991.027Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -7.411.016 -5.966.463Ödenen Temettüler-48.725.846 -22.991.482Ödenen Faiz32-33 -97.628.704 -23.254.978YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-216.715.858 333.104.913NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-216.715.858 333.104.913DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.318.809.627 280.186.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.102.093.769 613.291.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.102.090.413 1.318.962.511Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 2.227.882.093 2.013.904.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 236.237 83.173İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.227.645.856 2.013.821.560Diğer Alacaklar11 1.404.131 1.504.605İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.404.131 1.504.605Türev Araçlar12 14.586.871 0Stoklar13 591.024.444 509.345.531Peşin Ödenmiş Giderler15 30.581.808 21.521.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 12.490 44.327Diğer Dönen Varlıklar26 73.268.560 61.525.277ARA TOPLAM4.040.850.810 3.926.808.175TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.040.850.810 3.926.808.175DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 38.941 38.941İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 38.941 38.941Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4-16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 56.040.432 50.613.789Maddi Duran Varlıklar18 29.704.935 26.907.821Kullanım Hakkı Varlıkları18 13.674.510 15.186.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 13.624.526 17.604.599Şerefiye19 1.897.699 1.897.699Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 11.726.827 15.706.900Ertelenmiş Vergi Varlığı35 20.050.170 24.213.640TOPLAM DURAN VARLIKLAR133.133.514 134.564.967TOPLAM VARLIKLAR4.173.984.324 4.061.373.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 753.756.740 853.800.118Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 2.512.685.705 2.292.642.395İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 86.395 256.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.512.599.310 2.292.386.185Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.163.965 996.155Diğer Borçlar11 24.210.346 32.453.746İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 24.210.346 32.453.746Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4-16 0 0Türev Araçlar12 0 27.721.631Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 35.007.598 102.738.673Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 16.499.684 22.101.621Kısa Vadeli Karşılıklar22 37.314.183 42.410.233Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 37.314.183 42.410.233Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM3.380.638.221 3.374.864.572TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.380.638.221 3.374.864.572UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.240.802 10.797.435Uzun Vadeli Karşılıklar10.042.203 8.780.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 10.042.203 8.780.940Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.283.005 19.578.375TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.398.921.226 3.394.442.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 650.486.360 556.065.762Ödenmiş Sermaye224.000.000 56.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.064.323 1.064.323Geri Alınmış Paylar (-)-4.979.617 -1.705.805Paylara İlişkin Primler (İskontolar)156.607 156.607Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.187.648 -1.118.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.187.648 -1.118.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.187.648 -1.118.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33.028.340 23.252.577Yabancı Para Çevrim Farkları33.028.340 23.252.577Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.315.798 35.670.642Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları227.288.501 311.313.750Net Dönem Karı veya Zararı136.713.184 143.345.753Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 124.576.738 110.864.433TOPLAM ÖZKAYNAKLAR775.063.098 666.930.195TOPLAM KAYNAKLAR4.173.984.324 4.061.373.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 9.069.333.224 7.049.600.439 3.302.493.461 3.026.436.251Satışların Maliyeti28 -8.699.051.191 -6.789.229.643 -3.164.913.808 -2.928.515.790TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)370.282.033 260.370.796 137.579.653 97.920.461BRÜT KAR (ZARAR)370.282.033 260.370.796 137.579.653 97.920.461Genel Yönetim Giderleri29 -60.279.257 -49.902.426 -21.042.532 -17.253.327Pazarlama Giderleri29 -47.010.464 -39.121.211 -16.213.428 -13.672.686Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 237.062.114 203.004.775 51.863.896 82.498.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -235.344.856 -179.424.517 -45.633.548 -67.043.125ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)264.709.570 194.927.417 106.554.041 82.449.823Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.034.408 4.903 860.680 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 -1.294.086 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)265.743.978 193.638.234 107.414.721 82.449.823Finansman Gelirleri33 117.662.645 97.847.321 20.726.529 32.622.395Finansman Giderleri33 -179.515.280 -124.077.433 -57.333.945 -39.117.323SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)203.891.343 167.408.122 70.807.305 75.954.895Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-53.498.193 -40.634.218 -19.438.674 -19.074.408Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -47.356.932 -37.936.533 -16.565.935 -16.089.532Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -6.141.261 -2.697.685 -2.872.739 -2.984.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)150.393.150 126.773.904 51.368.631 56.880.487DÖNEM KARI (ZARARI)150.393.150 126.773.904 51.368.631 56.880.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.679.966 24.182.384 1.742.418 9.552.987Ana Ortaklık Payları136.713.184 102.591.520 49.626.213 47.327.500Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,61032700 0,45799800 0,22154600 0,21128300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.351 -8.614 251.933 111.507Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.351 -8.614 251.933 111.507Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.775.763 10.986.005 1.114.707 7.087.683Yabancı Para Çevrim Farkları9.775.763 10.986.005 1.114.707 7.087.683DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.739.412 10.977.391 1.366.640 7.199.190TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)160.132.562 137.751.295 52.735.271 64.079.677Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.712.306 24.183.569 1.728.384 9.563.277Ana Ortaklık Payları146.420.256 113.567.726 51.006.887 54.516.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975906BIST