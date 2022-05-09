***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.118.957 0 -1.118.957 0 0 0 0 0 0 23.252.577 0 0 0 23.252.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 311.313.750 143.345.753 454.659.503 556.065.762 110.864.433 666.930.195Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 54.607.652 54.607.652 54.607.652 4.918.575 59.526.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.751 48.751 0 7.485.285 7.485.285 0 0 7.534.036 -12.470 7.521.566Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.070.206 0 -1.070.206 0 0 0 0 0 0 30.737.862 0 0 0 30.737.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.670.642 0 0 0 454.659.503 54.607.652 509.267.155 618.207.450 115.770.538 733.977.988Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 224.000.000 -1.775.982 0 -1.775.982 0 0 64.843.261 0 0 0 64.843.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.315.798 0 0 0 227.417.678 403.037.567 630.455.245 948.166.507 144.785.978 1.092.952.485Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 67.520.866 0 0 0 335.516.701 -403.037.567 -67.520.866 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.867.489 0 -1.867.489 0 0 0 0 0 0 7.801.692 0 0 0 7.801.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.934.203 -155.644 5.778.559Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-64.247.055 0 0 0 0 0 0 -64.247.055 0 -64.247.055Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -69.226.672 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -3.643.471 0 -3.643.471 0 0 0 0 0 0 72.644.953 0 0 0 0 113.836.664 0 0 0 562.934.379 103.277.683 666.212.062 993.131.338 151.458.290 1.144.589.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.238.582 483.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 960.861 572.021Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -18.796 3.792Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 30.296.517 -92.681Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.329.399 24.770.379Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -61.292.748 -34.918.366Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 111.271.101 65.865.202Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -2.387.915 -1.916.974Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 5.738.961 -4.259.483Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 46.101.095 18.067.535Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -21.530.209 -53.025.586İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-148.990.246 53.347.434Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.963.187 68.660.530Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 317.481 -32.412Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -239.136.428 -135.839.693Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 88.811.657 145.332.250Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.980.231 -24.773.241Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları87.223.189 112.760.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -633.015 -79.642Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -119.397.223 -22.382.535Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-127.909.982 -86.525.048YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-269.530 -282.322Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 173.728Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 173.728Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -269.530 -456.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -269.530 -429.628Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 -26.422Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.173.053 -473.046.027Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 634.793.484 195.750.396Kredilerden Nakit Giri 634.793.48473.358.485 -46.400.690YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-183.159.614 -469.555.346NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-183.159.614 -469.555.346DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.094.828.248 1.318.809.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.911.668.634 849.254.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.912.023.303 2.095.002.284Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 3.549.001.407 3.553.845.206İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 338.631 1.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.548.662.776 3.553.844.088Diğer Alacaklar11 1.247.529 1.565.010İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.247.529 1.565.010Türev Araçlar12 3.059.590 42.950.689Stoklar13 1.213.080.628 983.955.474Peşin Ödenmiş Giderler15 95.297.726 41.148.906Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 6.678 16.467Diğer Dönen Varlıklar26 141.747.399 120.217.190ARA TOPLAM6.915.464.260 6.838.701.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.915.464.260 6.838.701.226DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 11 55.742.575Maddi Duran Varlıklar18 28.962.967 29.521.712Kullanım Hakkı Varlıkları18 12.186.337 11.733.677Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 11.344.051 12.668.620Şerefiye19 1.897.699 1.897.699Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.446.352 10.770.921Ertelenmiş Vergi Varlığı35 27.555.814 3.734.975TOPLAM DURAN VARLIKLAR135.544.829 113.440.500TOPLAM VARLIKLAR7.051.009.089 6.952.141.726KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.200.294.841 arın Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 4.339.641.307 4.253.217.565İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 120.947 96.828İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.339.520.360 4.253.120.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.630.600 1.250.015Diğer Borçlar11 36.270.074 32.289.843İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 36.270.074 32.289.843Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4-16 0 0Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 115.640.096 221.255.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 69.127.799 119.286.346Kısa Vadeli Karşılıklar22 122.507.658 92.229.937Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 122.507.658 92.229.937Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM5.885.112.375 5.840.451.964TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.885.112.375 5.840.451.964UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 6.487.538 6.774.488Uzun Vadeli Karşılıklar14.819.548 11.962.789Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 14.819.548 11.962.789Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.307.086 18.737.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.906.419.461 5.859.189.241ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 993.131.338 948.166.507Ödenmiş Sermaye224.000.000 224.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.064.323 1.064.323Geri Alınmış Paylar (-)-69.226.672 -4.979.617Paylara İlişkin Primler (İskontolar)156.607 156.607Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.643.471 -1.775.982Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.643.471 -1.775.982Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.643.471 -1.775.982Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.644.953 64.843.261Yabancı Para Çevrim Farkları72.644.953 64.843.261Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler113.836.664 46.315.798Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları562.934.379 227.417.678Net Dönem Karı veya Zararı103.277.683 403.037.567Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 151.458.290 144.785.978TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.144.589.628 1.092.952.485TOPLAM KAYNAKLAR7.051.009.089 6.952.141.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.168.474.374 2.871.093.244Satışların Maliyeti28 -4.948.403.350 -2.757.342.680TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)220.071.024 113.750.564BRÜT KAR (ZARAR)-15.364.690Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 119.417.289 122.795.219Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -110.887.836 -119.476.138ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.521.905 82.432.170Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 173.728Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)178.521.905 82.605.898Finansman Gelirleri33 82.267.726 36.297.435Finansman Giderleri33 -104.582.897 -41.309.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)156.206.734 77.593.762Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-46.101.095 -18.067.535Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -69.238.676 -6.380.317Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 23.137.581 -11.687.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)110.105.639 59.526.227DÖNEM KARI (ZARARI)110.105.639 59.526.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.827.956 4.918.575Ana Ortaklık Payları103.277.683 54.607.652Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,46106100 0,24378400Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.023.133 36.281Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.023.133 36.281Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.801.692 7.485.285Yabancı Para Çevrim Farkları7.801.692 7.485.285DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.778.559 7.521.566TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)115.884.198 67.047.793Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.672.312 4.906.105Ana Ortaklık Payları109.211.886 62.141.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027906BIST