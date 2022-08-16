***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:15
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.118.957 0 110.864.433 666.930.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 10.645.156 132.700.597 -143.345.753 -10.645.156 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -334.658 0 -334.658 0 0 0 0 0 0 8.661.056 0 0 0 8.661.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.086.971 87.086.971 95.413.369 11.983.922 107.397.291
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 87.086.971 87.086.971 87.086.971 11.937.548 99.024.519
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.658 -334.658 0 8.661.056 8.661.056 0 0 8.326.398 46.374 8.372.772
Sermaye Arttırımı
168.000.000 0 0 0 -168.000.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -48.725.846 -48.725.846 -48.725.846 0 -48.725.846
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.453.615 0 -1.453.615 0 0 0 0 0 0 31.913.633 0 0 0 31.913.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.315.798 0 0 0 227.288.501 87.086.971 482.375.472 602.753.285 122.848.355 725.601.640
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -4.979.617 0 156.607 -11.913.128 0 0 -1.775.982 0 -1.775.982 0 0 64.843.261 0 0 0 64.843.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.315.798 0 0 0 227.417.678 403.037.567 630.455.245 948.166.507 144.785.978 1.092.952.485
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 95.539.006 0 0 0 307.498.561 -403.037.567 -95.539.006 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.877.220 0 -2.877.220 0 0 0 0 0 0 16.374.918 0 0 0 16.374.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.541.778 239.541.778 253.039.476 19.414.360 272.453.836
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 239.541.778 239.541.778 239.541.778 19.685.218 259.226.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.877.220 -2.877.220 0 0 16.374.918 16.374.918 0 0 13.497.698 -270.858 13.226.840
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -128.683.365 -128.683.365 -128.683.365 0 -128.683.365
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-64.247.055 0 0 0 0 0 0 -64.247.055 0 -64.247.055
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -69.226.672 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -4.653.202 0 -4.653.202 0 0 0 0 0 0 81.218.179 0 0 0 81.218.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.854.804 0 0 0 406.232.874 239.541.778 645.774.652 1.008.275.563 164.200.338 1.172.475.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-214.385.057 23.865.237
Dönem Karı (Zararı)
259.226.996 99.024.519
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
271.492.022 83.044.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 10.033.621 8.235.207
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.967.379 3.691.546
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.393.356 2.156.871
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 25.574.023 1.534.675
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.864.646 5.021.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.760.185 1.098.681
Dava ve/veya Cleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 23.122.145 3.940.845
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
142.025.657 59.590.506
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -138.894.068 -78.078.770
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 266.470.364 141.807.331
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -9.322.058 -2.319.927
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 23.771.419 -1.818.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 104.112.271 34.059.519
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -37.511.552 -27.553.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-429.107.866 -76.254.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -104.972.823 -114.585.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -124.208 37.526
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -477.268.741 -143.108.256
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 170.245.740 205.828.122
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.987.834 -24.426.360
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.611.152 105.814.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.187.536 -327.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -188.791.475 -27.216.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-126.017.198 -54.406.116
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.081.958 -5.439.924
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 173.728
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 173.728
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.081.958 -1.056.705
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.985.358 -872.202
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -96.600 -184.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -4.556.947
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.844.556 -227.398.533
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.270.908.294 610.672.991
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.270.908.294 610.672.991
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.104.359.040 -716.234.052
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.104.359.040 -716.234.052
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.657.823 -4.929.163
Ödenen Temettüler
-128.683.365 -48.725.846
Ödenen Faiz
32-33 -138.052.622 -68.182.463
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-322.311.571 -208.973.220
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-322.311.571 -208.973.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.094.828.248 1.318.809.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.772.516.677 1.109.836.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.772.743.980 2.095.002.284
Finansal Yatırımlar
7 16.900.535 0
Ticari Alacaklar
10 3.633.653.254 3.553.845.206
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 565.657 1.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.633.087.597 3.553.844.088
Diğer Alacaklar
11 1.689.218 1.565.010
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.689.218 1.565.010
Türev Araçlar
12 29.279.070 42.950.689
Stoklar
13 1.435.650.192 983.955.474
Peşin Ödenmiş Giderler
15 106.511.837 41.148.906
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.976 16.467
Diğer Dönen Varlıklar
26 157.728.742 120.217.190
ARA TOPLAM
7.154.159.804 6.838.701.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.154.159.804 6.838.701.226
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 38.941 38.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 55.170.863 55.742.575
Maddi Duran Varlıklar
18 29.865.285 29.521.712
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 14.248.850 11.733.677
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.185.316 12.668.620
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.287.617 10.770.921
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 27.731.124 3.734.975
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.240.379 113.440.500
TOPLAM VARLIKLAR
7.291.400.183 6.952.141.726
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.327.214.605 1.120.922.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 4.414.141.247 4.253.217.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 478.600 96.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.413.662.647 4.253.120.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.572.518 1.250.015
Diğer Borçlar
11 15.302.009 32.289.843
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.302.009 32.289.843
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 163.511.373 221.255.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 57.368.159 119.286.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 115.334.398 92.229.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 115.334.398 92.229.937
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
6.094.444.309 5.840.451.964
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.094.444.309 5.840.451.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.009.437 6.774.488
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.470.536 11.962.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 17.470.536 11.962.789
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.479.973 18.737.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.118.924.282 5.859.189.241
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.008.275.563 948.166.507
Ödenmiş Sermaye
224.000.000 224.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-69.226.672 -4.979.617
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.653.202 -1.775.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.653.202 -1.775.982
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.653.202 -1.775.982
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.218.179 64.843.261
Yabancı Para Çevrim Farkları
81.218.179 64.843.261
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
141.854.804 46.315.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
406.232.874 227.417.678
Net Dönem Karı veya Zararı
239.541.778 403.037.567
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 164.200.338 144.785.978
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.172.475.901 1.092.952.485
TOPLAM KAYNAKLAR
7.291.400.183 6.952.141.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 10.128.551.901 5.766.839.763 4.960.077.527 2.895.746.519
Satışların Maliyeti
28 -9.694.157.164 -5.534.137.383 -4.745.753.814 -2.776.794.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
434.394.737 232.702.380 214.323.713 118.951.816
BRÜT KAR (ZARAR)
434.394.737 232.702.380 214.323.713 118.951.816
Genel Yönetim Giderleri
29 -59.830.116 -39.236.725 -31.829.011 -19.963.940
Pazarlama Giderleri
29 -46.437.117 -30.797.036 -24.359.650 -15.432.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 379.661.916 185.198.218 260.244.627 62.402.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -268.896.068 -189.711.308 -158.008.232 -70.235.170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
438.893.352 158.155.529 260.371.447 75.723.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.000.700 173.728 3.000.700 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
441.894.052 158.329.257 263.372.147 75.723.359
Finansman Gelirleri
33 127.731.639 96.936.116 45.463.913 60.638.681
Finansman Giderleri
33 -206.286.424 -122.181.335 -101.703.527 -80.871.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
363.339.267 133.084.038 207.132.533 55.490.276
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-104.112.271 -34.059.519 -58.011.176 -15.991.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -126.873.288 -30.790.997 -57.634.612 -24.410.680
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 22.761.017 -3.268.522 -376.564 8.418.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
259.226.996 99.024.519 149.121.357 39.498.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
259.226.996 99.024.519 149.121.357 39.498.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.685.218 11.937.548 12.857.262 7.018.973
Ana Ortaklık Payları
239.541.778 87.086.971 136.264.095 32.479.319
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 1,06938300 0,38878100 0,60832200 0,14499700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.148.078 -288.284 -1.124.945 -324.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.148.078 -288.284 -1.124.945 -324.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.374.918 8.661.056 8.573.226 1.175.771
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.374.918 8.661.056 8.573.226 1.175.771
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.226.840 8.372.772 7.448.281 851.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
272.453.836 107.397.291 156.569.638 40.349.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.414.360 11.983.922 12.742.048 7.077.817
Ana Ortaklık Payları
253.039.476 95.413.369 143.827.590 33.271.681
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055984
BIST