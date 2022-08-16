***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.118.957 0 110.864.433 666.930.195Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 10.645.156 132.700.597 -143.345.753 -10.645.156 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -334.658 0 -334.658 0 0 0 0 0 0 8.661.056 0 0 0 8.661.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.086.971 87.086.971 95.413.369 11.983.922 107.397.291Dönem Karı (Zararı)0 0 0 87.086.971 87.086.971 87.086.971 11.937.548 99.024.519Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-334.658 -334.658 0 8.661.056 8.661.056 0 0 8.326.398 46.374 8.372.772Sermaye Arttırımı168.000.000 0 0 0 -168.000.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 -48.725.846 -48.725.846 -48.725.846 0 -48.725.846Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.453.615 0 -1.453.615 0 0 0 0 0 0 31.913.633 0 0 0 31.913.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.315.798 0 0 0 227.288.501 87.086.971 482.375.472 602.753.285 122.848.355 725.601.640Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -4.979.617 0 156.607 -11.913.128 0 0 -1.775.982 0 -1.775.982 0 0 64.843.261 0 0 0 64.843.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.315.798 0 0 0 227.417.678 403.037.567 630.455.245 948.166.507 144.785.978 1.092.952.485Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 95.539.006 0 0 0 307.498.561 -403.037.567 -95.539.006 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.877.220 0 -2.877.220 0 0 0 0 0 0 16.374.918 0 0 0 16.374.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.541.778 239.541.778 253.039.476 19.414.360 272.453.836Dönem Karı (Zararı)0 0 0 239.541.778 239.541.778 239.541.778 19.685.218 259.226.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.877.220 -2.877.220 0 0 16.374.918 16.374.918 0 0 13.497.698 -270.858 13.226.840Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 -128.683.365 -128.683.365 -128.683.365 0 -128.683.365Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-64.247.055 0 0 0 0 0 0 -64.247.055 0 -64.247.055Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 224.000.000 1.064.323 0 0 0 -69.226.672 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -4.653.202 0 -4.653.202 0 0 0 0 0 0 81.218.179 0 0 0 81.218.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.854.804 0 0 0 406.232.874 239.541.778 645.774.652 1.008.275.563 164.200.338 1.172.475.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-214.385.057 23.865.237Dönem Karı (Zararı)259.226.996 99.024.519Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler271.492.022 83.044.201Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 10.033.621 8.235.207Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.967.379 3.691.546Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.393.356 2.156.871Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 25.574.023 1.534.675Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.864.646 5.021.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.760.185 1.098.681Dava ve/veya Cleri) ile İlgili Düzeltmeler22 23.122.145 3.940.845Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler142.025.657 59.590.506Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -138.894.068 -78.078.770Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 266.470.364 141.807.331Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -9.322.058 -2.319.927Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 23.771.419 -1.818.128Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 104.112.271 34.059.519Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -37.511.552 -27.553.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-429.107.866 -76.254.163Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -104.972.823 -114.585.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -124.208 37.526Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -477.268.741 -143.108.256Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 170.245.740 205.828.122Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -16.987.834 -24.426.360Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları101.611.152 105.814.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.187.536 -327.082Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -188.791.475 -27.216.122Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-126.017.198 -54.406.116YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.081.958 -5.439.924Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 173.728Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 173.728Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -2.081.958 -1.056.705Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.985.358 -872.202Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -96.600 -184.503Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 -4.556.947FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.844.556 -227.398.533Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.270.908.294 610.672.991Kredilerden Nakit Girişleri8 1.270.908.294 610.672.991Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.104.359.040 -716.234.052Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.104.359.040 -716.234.052Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -5.657.823 -4.929.163Ödenen Temettüler-128.683.365 -48.725.846Ödenen Faiz32-33 -138.052.622 -68.182.463YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-322.311.571 -208.973.220NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-322.311.571 -208.973.220DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.094.828.248 1.318.809.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.772.516.677 1.109.836.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.772.743.980 2.095.002.284Finansal Yatırımlar7 16.900.535 0Ticari Alacaklar10 3.633.653.254 3.553.845.206İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 565.657 1.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.633.087.597 3.553.844.088Diğer Alacaklar11 1.689.218 1.565.010İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.689.218 1.565.010Türev Araçlar12 29.279.070 42.950.689Stoklar13 1.435.650.192 983.955.474Peşin Ödenmiş Giderler15 106.511.837 41.148.906Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 2.976 16.467Diğer Dönen Varlıklar26 157.728.742 120.217.190ARA TOPLAM7.154.159.804 6.838.701.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.154.159.804 6.838.701.226DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 38.941 38.941İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 38.941 38.941Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4-16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 55.170.863 55.742.575Maddi Duran Varlıklar18 29.865.285 29.521.712Kullanım Hakkı Varlıkları18 14.248.850 11.733.677Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 10.185.316 12.668.620Şerefiye19 1.897.699 1.897.699Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 8.287.617 10.770.921Ertelenmiş Vergi Varlığı35 27.731.124 3.734.975TOPLAM DURAN VARLIKLAR137.240.379 113.440.500TOPLAM VARLIKLAR7.291.400.183 6.952.141.726KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.327.214.605 1.120.922.956Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 4.414.141.247 4.253.217.565İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 478.600 96.828İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.413.662.647 4.253.120.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.572.518 1.250.015Diğer Borçlar11 15.302.009 32.289.843İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 15.302.009 32.289.843Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4-16 0 0Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 163.511.373 221.255.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 57.368.159 119.286.346Kısa Vadeli Karşılıklar22 115.334.398 92.229.937Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 115.334.398 92.229.937Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM6.094.444.309 5.840.451.964TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.094.444.309 5.840.451.964UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 7.009.437 6.774.488Uzun Vadeli Karşılıklar17.470.536 11.962.789Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 17.470.536 11.962.789Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.479.973 18.737.277TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.118.924.282 5.859.189.241ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 1.008.275.563 948.166.507Ödenmiş Sermaye224.000.000 224.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.064.323 1.064.323Geri Alınmış Paylar (-)-69.226.672 -4.979.617Paylara İlişkin Primler (İskontolar)156.607 156.607Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.913.128 -11.913.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.653.202 -1.775.982Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.653.202 -1.775.982Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.653.202 -1.775.982Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)81.218.179 64.843.261Yabancı Para Çevrim Farkları81.218.179 64.843.261Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler141.854.804 46.315.798Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları406.232.874 227.417.678Net Dönem Karı veya Zararı239.541.778 403.037.567Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 164.200.338 144.785.978TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.172.475.901 1.092.952.485TOPLAM KAYNAKLAR7.291.400.183 6.952.141.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 10.128.551.901 5.766.839.763 4.960.077.527 2.895.746.519Satışların Maliyeti28 -9.694.157.164 -5.534.137.383 -4.745.753.814 -2.776.794.703TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)434.394.737 232.702.380 214.323.713 118.951.816BRÜT KAR (ZARAR)434.394.737 232.702.380 214.323.713 118.951.816Genel Yönetim Giderleri29 -59.830.116 -39.236.725 -31.829.011 -19.963.940Pazarlama Giderleri29 -46.437.117 -30.797.036 -24.359.650 -15.432.346Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 379.661.916 185.198.218 260.244.627 62.402.999Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -268.896.068 -189.711.308 -158.008.232 -70.235.170ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)438.893.352 158.155.529 260.371.447 75.723.359Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.000.700 173.728 3.000.700 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)441.894.052 158.329.257 263.372.147 75.723.359Finansman Gelirleri33 127.731.639 96.936.116 45.463.913 60.638.681Finansman Giderleri33 -206.286.424 -122.181.335 -101.703.527 -80.871.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)363.339.267 133.084.038 207.132.533 55.490.276Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-104.112.271 -34.059.519 -58.011.176 -15.991.984Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -126.873.288 -30.790.997 -57.634.612 -24.410.680Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 22.761.017 -3.268.522 -376.564 8.418.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)259.226.996 99.024.519 149.121.357 39.498.292DÖNEM KARI (ZARARI)259.226.996 99.024.519 149.121.357 39.498.292Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.685.218 11.937.548 12.857.262 7.018.973Ana Ortaklık Payları239.541.778 87.086.971 136.264.095 32.479.319Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,06938300 0,38878100 0,60832200 0,14499700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.148.078 -288.284 -1.124.945 -324.565Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.148.078 -288.284 -1.124.945 -324.565Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar16.374.918 8.661.056 8.573.226 1.175.771Yabancı Para Çevrim Farkları16.374.918 8.661.056 8.573.226 1.175.771DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.226.840 8.372.772 7.448.281 851.206TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)272.453.836 107.397.291 156.569.638 40.349.498Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.414.360 11.983.922 12.742.048 7.077.817Ana Ortaklık Payları253.039.476 95.413.369 143.827.590 33.271.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055984BIST