***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.05.2020Genel Kurul Tarihi 18.06.2020Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat: 1 Bölüm No:11 Sarıyer, 34485 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,9 - 2020 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,10 - 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - 2019 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2019 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 İndeks Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 İndeks Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 2019 İndeks Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 18.06.2020 Perşembe günü saat 09:30'da yapılan olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.Gündem İlave Maddeleri8. Gündem Maddesi İlave Değişikliği :2019 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşüldü- Şirket olarak öz kaynak yapımızı korumak ve ilave finansman ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan kullanmak üzere 2019 yılı karının dağıtılmaması, Şirketimizin 2019 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 103.677.792 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 92.501.407 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurması,oy çokluğu ile reddedilmiştir.Şirket pay sahiplerinden Desbil Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. temsilcisi tarafından verilen kar dağıtım önerisi ek madde olarak okundua) 1. Tertip Yedek Akçe: Yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına,b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 92.501.407 TL'den SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 361.137 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 92.862.544 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 20.429.760 TL ( % 0,364819 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,364819 TL) toplam net 17.365.295,73 TL (% 0,3100963 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,3100963 TL) kar payı dağıtılması,c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 92.862.544 TL'den 1. temettü tutarı olan 20.429.760 TL düşüldükten sonra kalan 72.432.784 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 3.621.639,22 TL (1 TL nominal değerli hisseye 11.382,36 TL ) net 3.078.393,33 TL (1 TL nominal değerli hisseye 9.675 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,- Kar dağıtımına 29.06.2020 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.9. Gündem Maddesi İlave :Toplantı başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden Maciej Piotr Kowalski ve Ulrich Kottmann'ın istifası ile yerlerine yeni yönetim kurulu üyesi seçilmemesi ve yönetim kurulu sayısının ana sözleşmenin 9. maddesi uyarınca 7 olarak belirlenmesi konusunda alt başlık açılmasını teklif etti, oy çokluğu ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851823BIST