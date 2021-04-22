***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2021 11:23
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Çagrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul Saati 11:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Indeks_davet vekalet 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Bilgilendirme_Dökümü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 22.04.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı da saat 11:15'de İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930474
BIST