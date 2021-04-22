***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı ÇagrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 22.04.2021Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Genel Kurul Saati 11:15GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,4 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Indeks_davet vekalet 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Bilgilendirme_Dökümü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 22.04.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı da saat 11:15'de İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930474BIST