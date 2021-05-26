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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2021 16:26


İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul Saati 11:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 11

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 İndeks İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 İndeks İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2021 Çarşamba günü saat 11:15'de yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938210


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MAALT 220,90 28.746.014 % 9,96  
MERIT 242,40 1.079.688 % 9,93  
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16:15 Alış Satış %  
Altın Gr. 517 517 -0,08  
Cumhuriyet 3.417 3.469 24,00  
Tam 3.397 3.485 19,59  
Yarım 1.642 1.686 9,48  
Çeyrek 824 843 4,73  
Gümüş.Ons 27,88 27,91 -0,10  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 -0,05  
Seans Raporu 16:15
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