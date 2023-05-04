Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2023 13:43
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin B


***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul Tarihi 25.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat: 1 Bölüm No:11 Sarıyer, 34485 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve 2023 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Temmuz-Aralık dönemi ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - 2022 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, pay geri alım programının onaylanması,
12 - 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - 2022 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İndeks - Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 İndeks Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2022 İndeks Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 04.05.2023 tarihinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146776


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:584.540
Değişim :  1,21% |  54,22
Açılış :  4.470  
Önceki Kapanış :  4.486  
En Yüksek
4.578 En Düşük
4.470
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 42,24 11.987.332 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 192.500 % 10,00  
SELVA 8,59 29.558.635 % 9,99  
ASUZU 136,80 33.872.890 % 9,97  
GRTRK 31,12 46.336.031 % 9,96  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Dolar 19,4842 19,4885 % 0,10  
Euro 21,6229 21,6399 % 0,50  
Sterlin 24,4438 24,5664 % 0,29  
Frank 21,9297 22,0618 % 0,11  
Riyal 5,1799 5,2059 % 0,14  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 2.041 2.041 2,16  
Altın Gr. 1.280 1.280 4,36  
Cumhuriyet 9.150 9.289 62,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.503 4.591 -24,00  
Çeyrek 2.251 2.288 -27,00  
Gümüş.Ons 25,56 25,58 -0,01  
Gümüş Gr. 16,04 16,06 0,05  
B. Petrol 72,50 72,50 0,17  
Seans Raporu 14:58
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru