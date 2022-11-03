***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu Ortaklıkİndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San ve Tic. A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren Ortaklıkİndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San ve Tic. A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi24.05.2018-24.01.2022 tarihinde güncellenenBildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan, geri alınmış Şirket paylarından 4.000.000 adedi 02/11/2022 tarihinde 14,70 TL fiyat'dan Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketimiz nezdinde geri alınan Şirket payı 4.771.571 adet kalmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarINDES 02/11/2022 4.000.000 % 1,79 14,7 % 2,13 29.423.390 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076435BIST