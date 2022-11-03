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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

03.11.2022 08:29
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarı


***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San ve Tic. A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San ve Tic. A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
24.05.2018-24.01.2022 tarihinde güncellenen
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde bulunan, geri alınmış Şirket paylarından 4.000.000 adedi 02/11/2022 tarihinde 14,70 TL fiyat'dan Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketimiz nezdinde geri alınan Şirket payı 4.771.571 adet kalmıştır.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
INDES 02/11/2022 4.000.000 % 1,79 14,7 % 2,13 29.423.390 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076435


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,35 19.421.242 % 0,00  
PEGYO 3,18 33.552.514 % 0,00  
RNPOL 18,13 35.934.333 % 0,00  
MNDTR 25,12 232.596.627 % 0,00  
OBASE 22,36 41.865.121 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6160 18,6242 % 0,04  
Euro 18,2927 18,3049 % 0,11  
Sterlin 21,1416 21,2476 % -0,06  
Frank 18,4547 18,5658 % -0,19  
Riyal 4,9385 4,9633 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 -0,17  
Altın Gr. 979 979 -0,71  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.587 6.655 -22,00  
Yarım 3.210 3.254 -10,00  
Çeyrek 1.610 1.626 -5,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,28 0,04  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 0,01  
B. Petrol 95,72 95,72 -0,44  
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