***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
29.11.2022 16:09
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San ve Tic. A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San ve Tic. A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
24.05.2018-24.01.2022 tarihinde güncellenen
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan, geri alınmış Şirket paylarından 4.100.000 adedi 29/11/2022 tarihinde 19,10 TL fiyat'dan Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketimiz nezdinde geri alınan Şirket payı 671.571 adet kalmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
INDES 29/11/2022 4.100.000 % 1,83 19,1 % 0,3 44.543.539 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082915
BIST