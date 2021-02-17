***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:22
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910338
BIST
14:361.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:367,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:368,4630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:36402,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,94
|Açılış
|: 402,78
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ATEKS
|59,95
|15.000.198
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|22.655.283
|% 9,99
|
|ARZUM
|25,98
|153.193.212
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.401.710
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|MAALT
|290,30
|119.173.006
|% -7,61
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|NIBAS
|35,00
|50.879.388
|% -7,26
|
|VAKBN
|4,65
|1.837.345.105
|% 6,41
|
|HALKB
|5,77
|1.481.801.023
|% 9,90
|
|SASA
|42,58
|1.313.931.146
|% 3,40
|
|KOZAL
|146,50
|1.182.232.097
|% 1,17
|
|GARAN
|9,70
|1.122.353.551
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,52
|665.150.773
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,65
|1.837.345.105
|% 6,41
|
|HALKB
|5,77
|1.481.801.023
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|539.143.904
|% -0,40
|
|KARSN
|5,06
|709.255.725
|% 3,05
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0105
|7,0120
|% 0,27
|
|Euro
|8,4573
|8,4596
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,6822
|9,7308
|% -0,12
|
|Frank
|7,7927
|7,8396
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8623
|1,8717
|% 0,22
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,70
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,98
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,35
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|0,71
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:48ISBIR
Yüzde 5.64 oranında artışla 5, 098.90 lira fiyatla işlem gören hissede 186 adet işlem
-
14:47VAKBN
Yüzde 6.18 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 261, 355 adet işlem
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 45 artarak (% 0.18 ) 1, 353
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, TMPOL, BRKSN, ARZUM, IDEAS, ATEKS, KSTUR, BTCIM, UFUK, IDGYO
-
14:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, PAMEL