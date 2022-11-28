***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.11.2022 09:25
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 1.500.000.000 TL'ye kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 tarih ve 69/1675 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082427
BIST
16:454.961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 86,81
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:4518,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:4519,4734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0668
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:451.050,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.050,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:43
|CEOEM
|16,50
|118.181.804
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.124.812
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|383.827.779
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.320.003
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,64
|230.959.475
|% -9,91
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|127,50
|142.859.410
|% -9,19
|
|IHAAS
|87,35
|66.104.147
|% -8,20
|
|MZHLD
|15,60
|51.160.008
|% -8,13
|
|THYAO
|116,30
|8.379.995.708
|% 2,20
|
|PETKM
|18,19
|4.433.947.653
|% 4,84
|
|EREGL
|42,20
|4.159.555.097
|% 0,76
|
|ASELS
|48,88
|3.915.052.741
|% 1,41
|
|ISCTR
|10,56
|3.604.719.936
|% 3,02
|
|EKGYO
|6,97
|3.222.595.576
|% 0,87
|
|SKBNK
|2,79
|1.252.656.173
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,56
|3.604.719.936
|% 3,02
|
|YKBNK
|12,02
|3.516.273.728
|% 4,98
|
|VAKBN
|10,16
|2.624.371.891
|% 6,28
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6088
|18,6188
|% -0,08
|
|Euro
|19,4720
|19,4833
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,3871
|22,4994
|% -0,38
|
|Frank
|19,6455
|19,7639
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% -0,14
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.003
|7.069
|-40,00
|
|Yarım
|3.396
|3.456
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.728
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|-2,02
|
Seans Raporu
16:43
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16:57METUR
Yüzde 7.42 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 946, 819 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 94, 697.00 milyon TL de
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16:53VAKBN
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