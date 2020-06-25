***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü Tutarları Sehven Hatalı Girilmiş Olup Genel Kurul Toplantı Tutanağına Göre DüzeltilmiştirYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü Tutarları Sehven Hatalı Girilmiş Olup Genel Kurul Toplantı Tutanağına Göre DüzeltilmiştirKarar Tarihi 11.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 Peşin 8.239,4846187 823.948,46187 15 7.003,5619258 700.356,19258B Grubu, INDES, TREINDX00019 Peşin 0,3648192 36,48192 15 0,3100963 31,00963Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 30.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 0 0B Grubu, INDES, TREINDX00019 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.06.2020 Perşembe günü saat 09:30'da yapılan olağan genel kurul toplantı sonucunda kar dağıtım tarihi 29.06.2020 olarak belirlenmiştir.Gündem İlave Maddeleri8. Gündem Maddesi İlave Değişikliği :2019 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşüldü- Şirket olarak öz kaynak yapımızı korumak ve ilave finansman ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan kullanmak üzere 2019 yılı karının dağıtılmaması, Şirketimizin 2019 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 103.677.792 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 92.501.407 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurması,oy çokluğu ile reddedilmiştir.Şirket pay sahiplerinden Desbil Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. temsilcisi tarafından verilen kar dağıtım önerisi ek madde olarak okundua) 1. Tertip Yedek Akçe: Yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına,b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 92.501.407 TL'den SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 361.137 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 92.862.544 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 20.429.760 TL ( % 0,364819 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,364819 TL) toplam net 17.365.295,73 TL (% 0,3100963 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,3100963 TL) kar payı dağıtılması,c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 92.862.544 TL'den 1. temettü tutarı olan 20.429.760 TL düşüldükten sonra kalan 72.432.784 TL'den A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 2.621.639,22 TL (1 TL nominal değerli hisseye 8.239,48 TL ) net 2.228.393,33 TL (1 TL nominal değerli hisseye 7.003,56 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,- Kar dağıtımına 29.06.2020 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 İndeks Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 56.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 33.144.430Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi "Birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında imtiyazlı pay sahiplerine ödenir."* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 121.787.781 118.362.0294. Vergiler ( - ) 29.286.374 14.684.2375. Net Dönem Kârı 92.501.407 103.677.7926. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 92.501.407 103.677.792Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 361.137 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 92.862.544 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 20.429.760 0* Nakit 20.429.760 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 2.621.639,22 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.025.140 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 67.424.868,21 78.601.253,2120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 2.228.393,3336 0 2,4 7.003,561926 700.356,1926B Grubu 17.365.295,73 0 18,77 0,3100963 31,00963TOPLAM 19.593.689,06 0 21,18 0,3498873 34,98873Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 18.06.2020 Perşembe günü saat 09:30'da yapılan olağan genel kurul toplantı sonucunda kar dağıtım tarihi 29.06.2020 olarak belirlenmiştir.Gündem İlave Maddeleri8. Gündem Maddesi İlave Değişikliği :2019 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşüldü- Şirket olarak öz kaynak yapımızı korumak ve ilave finansman ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızdan kullanmak üzere 2019 yılı karının dağıtılmaması, Şirketimizin 2019 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen mali tabloya göre 103.677.792 TL net dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş mali tabloya göre ise 92.501.407 TL dönem net karı gerçekleşmiş olup, yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına, kalan tutarının dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bulundurması,oy çokluğu ile reddedilmiştir.Şirket pay sahiplerinden Desbil Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. temsilcisi tarafından verilen kar dağıtım önerisi ek madde olarak okundua) 1. Tertip Yedek Akçe: Yasal kayıtlarda ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına,b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 92.501.407 TL'den SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 361.137 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 92.862.544 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 20.429.760 TL ( % 0,364819 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,364819 TL) toplam net 17.365.295,73 TL (% 0,3100963 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,3100963 TL) kar payı dağıtılması,c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olan 92.862.544 TL'den 1. temettü tutarı olan 20.429.760 TL düşüldükten sonra kalan 72.432.784 TL'den A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 2.621.639,22 TL (1 TL nominal değerli hisseye 8.239,48 TL ) net 2.228.393,33 TL (1 TL nominal değerli hisseye 7.003,56 TL)'nin nakit olarak dağıtılması,- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması,- Kar dağıtımına 29.06.2020 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852867BIST