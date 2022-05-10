***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 30.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 Peşin 10.514,8394697 1.051.483,94697 10 9.463,3555227 946.335,5522 53,57173 10 0,4821455 48,21455Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 25.05.2022 25.05.2022 27.05.2022 26.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 0 0B Grubu, INDES, TREINDX00019 0 0Ek Açıklamalar2021 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin www.index.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi. Divan başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere Kâtip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2021 yılı net dönem karı olan 403.037.567 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 315.997.923 TL'nin %5 oranında toplam 15.799.896,15 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 403.037.567 TL'den 15.799.896,15 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 411.259 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 387.648.929,85 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 120.000.000 TL (% 53,57173 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,5357173 TL),toplam net 108.000.000 TL ( % 48,21455 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,4821455 TL) kar payı dağıtılmasına,c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 387.648.929,85 TL'den 1. temettü tutarı olan 120.000.000 TL düşüldükten sonra kalan 267.648.929,85 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 13.382.446,49 TL (1 TL nominal değerli hisseye 10.514,84 TL) net 12.044.201,84 TL (1 TL nominal değerli hisseye 9.463,36 TL)'nin nakit olarak dağıtılmasına,-12.218.244,65 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına,- Kar dağıtımına 25 Mayıs 2022 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Öneri 1 ret oyuna karşılık 100.905.777,16 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 İndeks Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 224.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 45.814.726Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında imtiyazlı pay sahiplerine ödenir.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 597.983.064 445.798.4944. Vergiler ( - ) 194.945.497 129.800.5715. Net Dönem Kârı 403.037.567 315.997.9236. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 15.799.896,15 15.799.896,158. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 387.237.670,85 300.198.026,85Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 411.259 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 387.648.929,85 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 120.000.000 0* Nakit 120.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 13.382.446,49 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 12.218.244,65 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 241.636.979,71 154.597.335,7120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 12.044.201,84 0 3,11 9.463,3555227 946.335,55227B Grubu 108.000.000 0 27,89 0,4821455 48,21455TOPLAM 120.044.201,84 0 31 0,5359116 53,59116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028361BIST