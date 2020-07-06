***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
06.07.2020 17:08
Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki Devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Nevres Erol Bilecik
İcra başkanı / genel müdürün adı
Banu Sürek
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 kişi olup oranı % 29'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855128
BIST
17:54118.396
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 2.647,66
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.460
En Düşük
116.674
17:546,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:547,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:54393,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,08
|Açılış
|: 393,22
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.424.883
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.874.428
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,72
|1.348.502.448
|% 5,35
|
|EKGYO
|2,13
|1.273.785.726
|% 4,41
|
|ODAS
|2,81
|1.078.675.589
|% 7,25
|
|SISE
|6,02
|949.556.454
|% 4,88
|
|KRDMD
|3,23
|875.820.108
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,13
|1.273.785.726
|% 4,41
|
|ODAS
|2,81
|1.078.675.589
|% 7,25
|
|IHLGM
|1,84
|653.726.677
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,75
|482.376.259
|% 9,37
|
|KRDMD
|3,23
|875.820.108
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5439
|8,5867
|% 0,07
|
|Frank
|7,2710
|7,3149
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.567
|12,30
|
|Tam
|2.621
|2.634
|12,70
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|6,20
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,25
|