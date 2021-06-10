***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
10.06.2021 15:23
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki Devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunun "Diğer Hususlar" bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Nevres Erol Bilecik
İcra başkanı / genel müdürün adı
Banu Sürek
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 kişi olup oranı % 22,22'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941725
BIST
15:481.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.459
En Düşük
1.450
15:488,4939
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0960
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:4810,3717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0953
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:48513,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -7,78
|Açılış
|: 513,75
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:48
|EMKEL
|2,09
|5.465.221
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.837.523
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.515.444
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.516.964
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|263.371.442
|% 9,93
|
|METUR
|6,31
|7.152.480
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|357.833.092
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|22.397.100
|% -9,95
|
|YESIL
|3,55
|65.855.311
|% -8,97
|
|KOZAL
|129,40
|1.855.213.648
|% 3,11
|
|GARAN
|8,43
|929.934.038
|% 0,84
|
|THYAO
|14,46
|826.581.983
|% -0,69
|
|KOZAA
|16,50
|458.332.002
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,11
|455.401.908
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,11
|455.401.908
|% 3,43
|
|YKBNK
|2,27
|326.398.623
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|929.934.038
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,27
|111.354.793
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|49.704.587
|% 1,61
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4904
|8,4939
|% -1,12
|
|Euro
|10,3662
|10,3717
|% -0,91
|
|Sterlin
|11,9440
|12,0039
|% -1,19
|
|Frank
|9,4161
|9,4728
|% -1,41
|
|Riyal
|2,2534
|2,2647
|% -1,32
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,17
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,89
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.380
|3.467
|-57,54
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-27,84
|
|Çeyrek
|819
|839
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,37
|