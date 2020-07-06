***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
06.07.2020 17:08
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun "Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler" bölümünde ve açıklanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal tabloların 37 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 50 % 50 2 2
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 67 % 67 6 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855136
BIST