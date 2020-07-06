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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3

06.07.2020 17:08
GÜNCEL HABERLER



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan yönetim kurulu komitelerinin kuruluş ve çalışma esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunun "Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler" bölümünde ve açıklanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Şirketin web sayfasında bulunan yatırımcı köşesi altındaki kurumsal yönetim içinde yer alan ücretlendirme politikası yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal tabloların 37 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 50 % 50 2 2
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 67 % 67 6 6



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855136


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.424.883 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.134.589 % 10,00  
PKENT 189,20 2.930.591 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
OYAKC 9,25 276.874.428 % 9,99  
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Sterlin 8,5439 8,5867 % 0,07  
Frank 7,2710 7,3149 % 0,65  
Riyal 1,8232 1,8324 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 7,85  
Altın Gr. 393 393 0,91  
Cumhuriyet 2.547 2.567 12,30  
Tam 2.621 2.634 12,70  
Yarım 1.273 1.288 6,20  
Çeyrek 637 645 3,10  
Gümüş.Ons 18,25 18,29 0,27  
Gümüş Gr. 4,03 4,03 0,06  
B. Petrol 43,05 43,05 0,25  
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