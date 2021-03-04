***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.03.2021 16:30
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 04.03.2021 tarih ve BİAŞ-2-912 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915123
BIST
17:461.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
17:467,4232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:468,9488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:46408,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,58
|Açılış
|: 408,97
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,19
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ULUSE
|69,30
|9.337.094
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.311.001
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.339.382
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.752.026
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.514.365
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.674.628
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|KONTR
|89,00
|457.289.999
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,77
|2.607.823.228
|% -1,01
|
|PETKM
|5,91
|1.452.388.791
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,35
|1.230.778.349
|% 4,11
|
|SISE
|7,67
|1.174.000.619
|% 0,66
|
|GARAN
|9,39
|1.157.364.041
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,44
|848.245.307
|% 0,41
|
|PETKM
|5,91
|1.452.388.791
|% 3,14
|
|DOHOL
|3,35
|597.919.398
|% 0,90
|
|THYAO
|14,77
|2.607.823.228
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,35
|1.230.778.349
|% 4,11
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4195
|7,4232
|% -0,30
|
|Euro
|8,9423
|8,9488
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,3372
|10,3890
|% -0,22
|
|Frank
|7,9921
|8,0403
|% -0,88
|
|Riyal
|1,9709
|1,9808
|% -0,42
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-0,54
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|1,09
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem