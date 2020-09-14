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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2020 15:01
GÜNCEL HABERLER



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   % 100 oranında bağlı ortaklarımız olan Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin ve Artım Bilişim Çözümleri A.Ş'nin, % 100 oranında bağlı ortağımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi tarafından devir alınmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca devir yolu ile birleşmesine, birleşme raporunun hazırlanmasına ve gerekli prosedürlerin tamamlanarak bu hususların ilgili Şirketlerin Genel Kurul'larının onayına sunulmasına  karar verilmiştir.
Katma değerli çözümler sunan ve bilişim sektöründe yedek parça ihtiyaçlarını da karşılayan 3 şirketin faaliyet konularının benzer olması dolayısıyla birleşme işlemine karar verilmiştir. Şirketimizin birleşmeye konu olan 3 şirketteki ortaklık payı birleşme öncesi ve birleşme sonrasında da % 100'dür.  Dolayısıyla birleşmenin konsolide mali tablolara bir etkisi olmayacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874944


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FADE 6,16 12.311.374 % 10,00  
MMCAS 4,84 4.332.006 % 10,00  
ARMDA 64,90 14.508.501 % 10,00  
EGGUB 113,30 30.563.983 % 10,00  
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