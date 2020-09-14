***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 100 oranında bağlı ortaklarımız olan Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin ve Artım Bilişim Çözümleri A.Ş'nin, % 100 oranında bağlı ortağımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi tarafından devir alınmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca devir yolu ile birleşmesine, birleşme raporunun hazırlanmasına ve gerekli prosedürlerin tamamlanarak bu hususların ilgili Şirketlerin Genel Kurul'larının onayına sunulmasına karar verilmiştir.Katma değerli çözümler sunan ve bilişim sektöründe yedek parça ihtiyaçlarını da karşılayan 3 şirketin faaliyet konularının benzer olması dolayısıyla birleşme işlemine karar verilmiştir. Şirketimizin birleşmeye konu olan 3 şirketteki ortaklık payı birleşme öncesi ve birleşme sonrasında da % 100'dür. Dolayısıyla birleşmenin konsolide mali tablolara bir etkisi olmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874944BIST