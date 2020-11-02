***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 16:56
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.09.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında % 100 oranında bağlı ortaklarımız olan Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin ve Artım Bilişim Çözümleri A.Ş'nin, % 100 oranında bağlı ortağımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi tarafından devir alınmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca devir yolu ile birleşmesine, birleşme raporunun hazırlanmasına ve gerekli prosedürlerin tamamlanarak bu hususların ilgili Şirketlerin Genel Kurul'larının onayına sunulmasına karar verildiğini bildirmiş idik. Birleşme işlemine ilişkin tescil 02.11.2020 tarihinde yapılmıştır.
Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi genel müdürü olan Suat Sümer görevinden ayrılmış olup Artım Bilişim Çözümleri A.Ş genel müdürü Erhan Doğan Neteks Teknoloji Ürünleri Anonim Şirketi genel müdürü olmuştur.
Şirketimizin birleşmeye konu olan 3 şirketteki ortaklık payı birleşme öncesi ve birleşme sonrasında da % 100'dür. Dolayısıyla birleşmenin konsolide mali tablolara bir etkisi olmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885417
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0933
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1504
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00512,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,41
|Açılış
|: 512,70
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4304
|8,4389
|% 1,12
|
|Euro
|9,8093
|9,8214
|% 1,56
|
|Sterlin
|10,8409
|10,8952
|% 0,62
|
|Frank
|9,1222
|9,1771
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% 1,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|13,00
|
|Altın Gr.
|512
|512
|7,82
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,11
|
|B. Petrol
|38,12
|38,12
|0,18
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
-
17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında