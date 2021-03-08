***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 13:42
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2021 tarih ve 2021/03 sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında Şirketimizin 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla % 300 artırarak 224.000.000 TL' ye çıkarılmasına, artış tutarı olan 168.000.000 TL'nin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve esas sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil tasarısına ilişkin izin ve onay verilmesi amacı ile 08.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915878
BIST
14:321.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:327,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1210
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:329,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1178
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:32415,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,34
|Açılış
|: 415,63
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:32
|FADE
|11,55
|73.464.048
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.256.951
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|67.276
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,12
|1.181.429.045
|% -1,41
|
|PETKM
|6,15
|1.133.323.632
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,20
|937.465.672
|% 2,56
|
|THYAO
|14,77
|854.514.434
|% -0,07
|
|HALKB
|5,42
|800.513.884
|% 0,56
|
|PETKM
|6,15
|1.133.323.632
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,42
|385.969.626
|% -1,63
|
|HALKB
|5,42
|800.513.884
|% 0,56
|
|GARAN
|9,12
|1.181.429.045
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,24
|510.685.121
|% -0,47
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6511
|7,6530
|% 1,61
|
|Euro
|9,0918
|9,0978
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,5544
|10,6073
|% 1,50
|
|Frank
|8,1658
|8,2150
|% 1,34
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% 1,57
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,03
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,34
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,61
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,39
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,11
|