***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 13:39
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortağımız olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.'de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Bahadır Bilecik 14 Kasım 2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. Kendisi diğer bağlı ortağımız olan Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş.'ye Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078520
BIST
13:264.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
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|Açılış
|: 4.370
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|Önceki Kapanış
|: 4.360
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4.426
En Düşük
4.354
13:2618,6012
En Yüksek
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|: 0,42%
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|Açılış
|: 18,6180
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|Önceki Kapanış
|: 18,6150
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18,6092
En Düşük
18,4972
13:2618,7137
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,7821
En Düşük
18,6562
13:261.019,77
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|Açılış
|: 1.019,77
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:24
|ODAS
|9,79
|1.602.529.828
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|132.380.709
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.819.716
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.489.237
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|123.974.159
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|54.971.713
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|57.863.701
|% -9,84
|
|ULAS
|7,31
|5.970.563
|% -9,64
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|113,40
|5.221.239.737
|% 0,35
|
|EREGL
|36,20
|2.785.666.006
|% 1,29
|
|TTKOM
|13,85
|2.525.370.135
|% 1,09
|
|TCELL
|31,90
|2.264.793.565
|% 8,50
|
|ASELS
|36,90
|2.179.113.331
|% 1,99
|
|EKGYO
|5,16
|1.221.343.011
|% -0,77
|
|TTKOM
|13,85
|2.525.370.135
|% 1,09
|
|ODAS
|9,79
|1.602.529.828
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,18
|320.789.727
|% 3,32
|
|TSKB
|3,15
|424.663.993
|% 0,96
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6019
|18,6046
|% 0,44
|
|Euro
|18,6919
|18,7083
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,2200
|21,3264
|% -0,44
|
|Frank
|18,8091
|18,9224
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,38
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-7,07
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.884
|115,00
|
|Tam
|6.809
|6.859
|-29,00
|
|Yarım
|3.318
|3.353
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,71
|-0,02
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|B. Petrol
|94,89
|94,89
|-0,47
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