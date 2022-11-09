***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortağımız olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.'de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Bahadır Bilecik 14 Kasım 2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. Kendisi diğer bağlı ortağımız olan Teklos Teknoloji Lojistik A.Ş.'ye Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078520BIST