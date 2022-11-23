***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2022 08:24
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Canon tarafından düzenlenen CMET Partners Conference Ödül Töreni'nde Orta Doğu ve Türkiye bölgesinde "Tüm Kategorilerde En Yüksek Büyüme Gösteren Distribütör" ödülüne layık görüldü.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081694
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 84,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 84,7300
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 11,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
19,4008
En Düşük
19,3406
18:0512,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,03
|Açılış
|: 12,92
|
|Önceki Kapanış
|: 12,89
|
12,92
En Düşük
12,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6098
|18,6258
|% 0,03
|
|Euro
|19,3256
|19,4008
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,3738
|22,4860
|% -0,09
|
|Frank
|19,6741
|19,7926
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.752
|-0,76
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.049
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.017
|7.102
|-4,00
|
|Yarım
|3.414
|3.472
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,91
|0,03
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem