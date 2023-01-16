***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 16:40
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortağı olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.ve onun iş ortağı Micro Focus tarafından düzenlenen Micro Focus Partner Kickoff'23 etkinliğinde "2022 Yılın Distribütörü" ödülünü aldı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102612
BIST
16:295.152
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 167,46
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.153
En Düşük
4.981
16:2918,8023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
16:2920,3395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
16:291.155,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,43
|Açılış
|: 1.155,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler16:29
|SDTTR
|75,35
|351.204.123
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|165.902.787
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.347.002
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.029.508
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.848.687
|% 10,00
|
|ODAS
|8,73
|2.639.476.590
|% -5,52
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,30
|17.828.993
|% -4,25
|
|POLTK
|1.649,00
|83.040.027
|% -4,14
|
|THYAO
|143,80
|7.706.615.950
|% 6,76
|
|KOZAL
|568,00
|4.064.238.386
|% 6,97
|
|TUPRS
|537,00
|3.841.022.989
|% 5,25
|
|EREGL
|40,84
|3.647.656.744
|% 1,19
|
|ASELS
|57,55
|3.496.981.184
|% 4,16
|
|EKGYO
|8,06
|2.970.151.412
|% 2,28
|
|ODAS
|8,73
|2.639.476.590
|% -5,52
|
|YKBNK
|9,52
|1.908.740.250
|% 3,37
|
|KRDMD
|19,03
|3.330.332.849
|% 1,93
|
|AKBNK
|17,00
|2.639.205.013
|% 2,72
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7822
|18,8023
|% 0,11
|
|Euro
|20,3313
|20,3395
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,8373
|22,9519
|% -0,32
|
|Frank
|20,1819
|20,3035
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,06
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|7.791
|7.908
|-68,00
|
|Tam
|7.825
|7.881
|71,00
|
|Yarım
|3.813
|3.856
|34,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,52
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,64
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44EUREN
Yüzde 7.14 oranında artışla 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 465, 451 adet işlem
-
16:43AKGRT
Yüzde 7.01 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 913, 349 adet işlem
-
16:42TNZTP
Yüzde 6.92 oranında artışla 14.52 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 442, 525 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 16 artarak (% 3.35 ) 4, 576
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKGYO, DAGHL, BFREN, ONCSM, PRDGS, KNFRT, OTTO, GESAN, TMSN, SDTTR