***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 11:50
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lenovo Türkiye'nin dün akşam İstanbul'da yaptığı iş ortakları ödül töreninde Şirketimiz ve % 100 oranında bağlı ortağımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş toplam üç ödül aldı. Şirketimiz "Yılın En Yüksek Kurumsal Segmentte Ciro Yapan Distribütörü" ve "Yılın En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü" ödülünü, bağlı ortağımız Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş ise " ISG (Altyapısal Çözüm Grubu) - Yılın En Fazla Ciro Yapan Distribütörü" ödülünü aldı.
Şirketimiz bu ödülle Yılın En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü ödülünü üst üste sekizinci kez kazanmış oldu. Ayrıca Lenovo tarafından hem PC (Kişisel Bilgisayar) kategorisinde hem de ISG (Altyapısal Çözüm Grubu) kategorisinde birlikte en fazla ciro yapan distribütöre bu yıl ilk defa verilen "Lenovo 360 Yılın Distribütörü" ödülünün sahibi de Index Grup oldu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261400
BIST
'
14:409.212
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 71,15
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
14:4031,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0325
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
14:4034,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2265
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
14:402.228,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -14,77
|Açılış
|: 2.228,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MEKAG
|66,55
|103.348.051
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|162.760.901
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.808.044
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|208.181.125
|% 9,98
|
|PEKGY
|15,68
|229.738.189
|% -9,99
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|BEGYO
|4,32
|288.289.358
|% -9,05
|
|KSTUR
|8.470,00
|9.844.900
|% -8,92
|
|EUYO
|17,71
|21.357.907
|% -8,29
|
|THYAO
|291,25
|8.479.793.957
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,54
|3.756.699.016
|% 2,16
|
|VESTL
|88,05
|3.551.898.599
|% 2,62
|
|ISCTR
|11,21
|3.100.300.426
|% 0,54
|
|AKBNK
|46,12
|2.354.086.659
|% 2,40
|
|ISCTR
|11,21
|3.100.300.426
|% 0,54
|
|YKBNK
|26,54
|3.756.699.016
|% 2,16
|
|ZOREN
|5,42
|559.172.843
|% -0,73
|
|MOGAN
|21,44
|1.672.885.396
|% 1,71
|
|PETKM
|23,64
|1.747.616.902
|% 3,14
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9919
|31,9927
|% -0,10
|
|Euro
|34,6361
|34,6495
|% -0,65
|
|Sterlin
|40,7974
|41,0019
|% -1,28
|
|Frank
|36,0068
|36,1873
|% -1,01
|
|Riyal
|8,6442
|8,6875
|% -0,71
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|903,81
|906,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,56
|1.010,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,83
|85,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,52
|2.165,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:57IHYAY
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 332, 719 adet işlem
-
14:56SMRTG
Yüzde 4.55 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 241, 789 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 13 artarak (% 0.67 ) 9, 919
-
14:55KARTN
Yüzde 6.62 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 442, 303 adet işlem
-
14:54PKART
Yüzde 9.96 oranında artışla 91.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 810, 594 adet işlem