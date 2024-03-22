***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLenovo Türkiye'nin dün akşam İstanbul'da yaptığı iş ortakları ödül töreninde Şirketimiz ve % 100 oranında bağlı ortağımız olan Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş toplam üç ödül aldı. Şirketimiz "Yılın En Yüksek Kurumsal Segmentte Ciro Yapan Distribütörü" ve "Yılın En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü" ödülünü, bağlı ortağımız Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş ise " ISG (Altyapısal Çözüm Grubu) - Yılın En Fazla Ciro Yapan Distribütörü" ödülünü aldı.Şirketimiz bu ödülle Yılın En Yüksek Ciro Yapan Distribütörü ödülünü üst üste sekizinci kez kazanmış oldu. Ayrıca Lenovo tarafından hem PC (Kişisel Bilgisayar) kategorisinde hem de ISG (Altyapısal Çözüm Grubu) kategorisinde birlikte en fazla ciro yapan distribütöre bu yıl ilk defa verilen "Lenovo 360 Yılın Distribütörü" ödülünün sahibi de Index Grup oldu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261400BIST