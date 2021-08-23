***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
23.08.2021 09:47
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme Bulunmamaktadır.
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2018
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 11.795
Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,07
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,08
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,09
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,1
B Grubu, INDES, TREINDX00019 31.05.2018 5.000 0,009 7,77
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,38
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 15.000 0,027 7,39
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,4
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 10.000 0,018 7,39
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 10.000 0,018 7,38
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 9.148 0,016 7,37
B Grubu, INDES, TREINDX00019 06.06.2018 7.009 0,013 7,4
B Grubu, INDES, TREINDX00019 06.06.2018 3.487 0,006 7,39
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,75
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 1.000 0,002 7,74
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,72
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,73
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,71
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 1.000 0,002 7,69
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,67
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,68
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,71
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,72
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 2.500 0,004 7,65
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,69
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,66
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,7
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,16
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 3.000 0,005 7,17
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,18
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 2.000 0,004 7,19
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,2
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,21
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,22
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,24
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,25
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,26
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,27
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 5.000 0,009 7,28
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 6.000 0,011 7,29
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 3.000 0,005 7,3
B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 1.236 0,002 6,91
B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 2.000 0,004 6,92
B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 2.000 0,004 6,93
B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 855 0,002 6,94
B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 2.000 0,004 6,95
B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 1.000 0,002 6,96
B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 1.000 0,002 6,97
B Grubu, INDES, TREINDX00019 14.06.2018 1.000 0,002 6,98
B Grubu, INDES, TREINDX00019 19.08.2021 50.000 0,022 5,9
B Grubu, INDES, TREINDX00019 19.08.2021 12.163 0,005 5,89
B Grubu, INDES, TREINDX00019 19.08.2021 20.000 0,009 5,9
B Grubu, INDES, TREINDX00019 19.08.2021 19.567 0,009 5,9
B Grubu, INDES, TREINDX00019 20.08.2021 11.795 0,005 5,97
Ek Açıklamalar
24.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla açıklanan ve 23.03.2020 tarihinde güncellenen pay geri alım programına istinaden 20.08.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
Mevcut program kapsamında 20 Ağustos 2021 tarihinde 11.795 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INDES payları 770.465 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,34)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959936
BIST