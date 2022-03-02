***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.01.2022Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,07B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,08B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,09B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,1B Grubu, INDES, TREINDX00019 31.05.2018 5.000 0,009 7,77B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,38B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 15.000 0,027 7,39B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,4B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 10.000 0,018