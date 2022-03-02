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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

02.03.2022 09:09
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin


***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.01.2022
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,07
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,08
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,09
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,1
B Grubu, INDES, TREINDX00019 31.05.2018 5.000 0,009 7,77
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,38
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 15.000 0,027 7,39
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,4
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 10.000 0,018
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