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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12.04.2023 08:30
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin


***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Geri Alım Kararı Kapsamında Pay Alımı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 300.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,07
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,08
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,09
B Grubu, INDES, TREINDX00019 30.05.2018 5.000 0,009 8,1
B Grubu, INDES, TREINDX00019 31.05.2018 5.000 0,009 7,77
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,38
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 15.000 0,027 7,39
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 5.000 0,009 7,4
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 10.000 0,018 7,39
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 10.000 0,018 7,38
B Grubu, INDES, TREINDX00019 05.06.2018 9.148 0,016 7,37
B Grubu, INDES, TREINDX00019 06.06.2018 7.009 0,013 7,4
B Grubu, INDES, TREINDX00019 06.06.2018 3.487 0,006 7,39
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,75
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 1.000 0,002 7,74
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,72
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,73
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 3.000 0,005 7,71
B Grubu, INDES, TREINDX00019 07.06.2018 1.000 0,002 7,69
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,67
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,68
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,71
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,72
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 2.500 0,004 7,65
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,69
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,66
B Grubu, INDES, TREINDX00019 08.06.2018 1.000 0,002 7,7
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,16
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 3.000 0,005 7,17
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,18
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 2.000 0,004 7,19
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,2
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,21
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 4.000 0,007 7,22
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,24
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,25
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018 1.000 0,002 7,26
B Grubu, INDES, TREINDX00019 13.06.2018
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EDIP 8,59 27.389.708 % 9,99  
ATSYH 107,50 1.022.648 % 9,69  
KUVVA 42,00 292.110 % 9,26  
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Altın Ons 2.015 2.015 11,51  
Altın Gr. 1.251 1.252 8,53  
Cumhuriyet 8.487 8.615 37,00  
Tam 8.580 8.659 42,00  
Yarım 4.191 4.237 20,00  
Çeyrek 2.095 2.119 11,00  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 0,25  
Gümüş Gr. 15,71 15,73 0,18  
B. Petrol 85,77 85,77 0,16  
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