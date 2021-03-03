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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2021 15:16



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 318,18 954,540 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 Nâma
B Grubu, INDES, TREINDX00019 55.999.681,82 167.999.045,460 300,00000 B Grubu B Grubu, INDES, TREINDX00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.000.000 168.000.000,000 300,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:
- Şirketimizin 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla % 300 artırarak 224.000.000 TL' ye çıkarılmasına,
- Artış tutarı olan 168.000.000 TL'nin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin ekteki gibi tadiline,
- Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İndeks Sermaye Tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914810


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