***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2021 10:38
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz (Olağanüstü Yedeklerden) artırımına ilişin Sermaye Piyasası Kuruluna Müracaat
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 318,18 954,540 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 Nâma
B Grubu, INDES, TREINDX00019 55.999.681,82 167.999.045,460 300,00000 B Grubu B Grubu, INDES, TREINDX00019 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.000.000 168.000.000,000 300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2021 tarih ve 2021/03 sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında Şirketimizin 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla % 300 artırarak 224.000.000 TL' ye çıkarılmasına, artış tutarı olan 168.000.000 TL'nin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve esas sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil tasarısına ilişkin izin ve onay verilmesi amacı ile 08.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
08.03.2021 tarihinde Sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirim şablonunda teknik bir arızadan dolayı genel şablondan bildirim yapılmış olup, teknik arıza giderildiği için bugün ilgili şablondan açıklama yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İndeks Sermaye Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916460
BIST