***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz (Olağanüstü Yedeklerden) artırımına ilişin Sermaye Piyasası Kuruluna MüracaatYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 318,18 954,540 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 NâmaB Grubu, INDES, TREINDX00019 55.999.681,82 167.999.045,460 300,00000 B Grubu B Grubu, INDES, TREINDX00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 56.000.000 168.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 03.03.2021 tarih ve 2021/03 sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında Şirketimizin 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla % 300 artırarak 224.000.000 TL' ye çıkarılmasına, artış tutarı olan 168.000.000 TL'nin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve esas sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil tasarısına ilişkin izin ve onay verilmesi amacı ile 08.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.08.03.2021 tarihinde Sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirim şablonunda teknik bir arızadan dolayı genel şablondan bildirim yapılmış olup, teknik arıza giderildiği için bugün ilgili şablondan açıklama yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İndeks Sermaye Tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916460BIST