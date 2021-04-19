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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2021 14:56



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıcı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 318,18 954,540 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027 Nâma
B Grubu, INDES, TREINDX00019 55.999.681,82 167.999.045,460 300,00000 B Grubu B Grubu, INDES, TREINDX00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.000.000 168.000.000,000 300,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.04.2021

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 168.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 22.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 19.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla % 300 artırarak 224.000.000 TL' ye çıkarılmasına, artış tutarı olan 168.000.000 TL'nin tamamının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarda olağanüstü yedeklerden (31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından) karşılanmasına ve esas sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil tasarısına ilişkin izin ve onay verilmesi amacı ile 08.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı haftalık bülteninde, söz konusu bedelsiz (iç kaynaylardan )sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmiştir.
Esas sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil işlemleri, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 19.04.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırılmasına İlişkin İhraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak, (kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde) "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi"20.04.2021 Olarak Belirlenmiştir.
Çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesi Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi.pdf
EK: 4 Ticaret Sicil Gazetesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929119


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