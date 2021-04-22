***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2021 08:38
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1272.72 TRY 0 Kar payinda imtiyaz,Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 223998727.28 TRY 100 Hiçbir imtiyazı yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930326
BIST
10:191.313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -17,38
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.311
10:198,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1368
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:1910,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1525
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:19481,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 9,79
|Açılış
|: 481,67
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
481,85
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:16
|FORMT
|1,11
|1.030.604
|% 11,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|5.719.678
|% 9,66
|
|SEKUR
|22,70
|1.741.926
|% 9,66
|
|BURVA
|22,50
|247.690
|% -10,00
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|429.324
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|273.907.560
|% 0,57
|
|EREGL
|17,76
|103.611.605
|% -0,45
|
|PETKM
|6,28
|75.958.637
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,79
|62.351.829
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,06
|57.465.529
|% -0,48
|
|GARAN
|7,00
|273.907.560
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,79
|62.351.829
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,06
|57.465.529
|% -0,48
|
|GSRAY
|3,22
|40.866.298
|% -9,80
|
|PETKM
|6,28
|75.958.637
|% -1,57
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,76
|
|Altın Gr.
|479
|480
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,10
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,26
|