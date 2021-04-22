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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2021 08:38



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1272.72 TRY 0 Kar payinda imtiyaz,Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 223998727.28 TRY 100 Hiçbir imtiyazı yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930326


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FORMT 1,11 1.030.604 % 11,00  
UMPAS 1,76 50.153 % 10,00  
MMCAS 5,66 56.215 % 9,90  
ATLAS 2,27 5.719.678 % 9,66  
SEKUR 22,70 1.741.926 % 9,66  
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Altın Ons 1.793 1.793 -0,76  
Altın Gr. 479 480 7,62  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,48 26,51 -0,06  
Gümüş Gr. 7,08 7,09 0,10  
B. Petrol 65,06 65,06 -0,26  
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