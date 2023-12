***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 4261.339 TRY 0 Kar payinda imtiyaz,Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 749995738.661 TRY 100 Hiçbir imtiyazı yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 17.04.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları Evet 32.31 Bağımsız Üye Değil - YokturSALİH BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.04.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.-Genel Müdürü Evet 0.00085 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiATTİLA KAYALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 17.04.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.00085 - Bağımsız Üye Değil - YokturAYŞE İNCİ BİLECİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 19.04.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.3671 - Bağımsız Üye Değil - YokturKAAN BİLECİK 26.05.2021 Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet - - YokturBANU SÜREK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür - Evet - Bağımsız Üye Değil - YokturUFUK ESİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 25.04.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186114 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıKÜBRA ERMAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiPINAR EFENDİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 12.12.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225409BIST