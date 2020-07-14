INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|FMIZP
|60,55
|13.946.383
|% 9,99
|BFREN
|455,80
|6.851.586
|% 9,99
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5775
|8,6206
|% -0,08
|Frank
|7,2762
|7,3201
|% 0,30
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-6,08
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,06
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-16,00
|Tam
|2.659
|2.670
|-5,60
|Yarım
|1.290
|1.306
|-2,80
|Çeyrek
|645
|654
|-1,40
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,96
|-0,12
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|-0,03
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,38
Seans Raporu
- 14:46 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, EKGYO, TAVHL
- 14:46XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -250, 98 kaybederek (% -0.23 ) 109, 154
- 14:46 YAPRK, PKENT, JANTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:46 KERVN, FORMT, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:46 Bu seansda işlem gören 291 hisse senedinden 107 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 165 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem