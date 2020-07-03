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***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

03.07.2020 16:16
GÜNCEL HABERLER



***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Yönetim Kurulumuz 3 Temmuz 2020 toplanarak Yönetim kurulu üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın istifa etmesi sonucu yeni komite üyelerinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki kararı almıştır:
 
1-  Denetimden Sorumlu Komite üyelerinde değişikliğin yapılmamasına, iki üye olarak devamına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun devam etmesine,
 
2- Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmesine, dört üye olarak devamına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Naim Saraç'ın  ve Sn.Tuba Bilecik'in seçilmelerine,
 
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmesine, üç üye olarak devamına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmelerine,
 
karar verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854399


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