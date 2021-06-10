***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.06.2021 15:22
***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 10 Haziran 2021 tarihi itibari ile yönetim kurulu komiteleri ve görev dağılımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır:
1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmelerine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Naim Saraç'ın ve Sn.Tuba Bilecik'in seçilmelerine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941723
BIST
16:381.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,36
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:388,5045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0854
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:3810,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0913
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:38516,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -5,15
|Açılış
|: 516,61
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:38
|GSDDE
|6,71
|3.891.941
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.916.172
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.782.567
|% 9,99
|
|FENER
|36,54
|430.671.336
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.673.287
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.659.987
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.255.440
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.473.537
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,52
|27.424.734
|% -9,89
|
|KOZAL
|128,90
|1.916.861.839
|% 2,71
|
|GARAN
|8,47
|1.254.680.089
|% 1,32
|
|THYAO
|14,48
|933.003.440
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,14
|596.360.226
|% 4,90
|
|KOZAA
|16,46
|480.440.139
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,14
|596.360.226
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,30
|472.416.773
|% 1,32
|
|GARAN
|8,47
|1.254.680.089
|% 1,32
|
|IHLAS
|0,63
|60.455.267
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,26
|115.509.546
|% 1,61
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5011
|8,5045
|% -0,99
|
|Euro
|10,3705
|10,3757
|% -0,87
|
|Sterlin
|11,9942
|12,0543
|% -0,77
|
|Frank
|9,4412
|9,4981
|% -1,14
|
|Riyal
|2,2615
|2,2728
|% -0,97
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-1,12
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.396
|3.484
|-41,10
|
|Yarım
|1.642
|1.685
|-19,88
|
|Çeyrek
|823
|843
|-9,94
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|0,55
|
Seans Raporu
16:38
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.66 ) 1, 280
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, BOBET, FENER, EMKEL, INTEM
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATATP, EPLAS, YESIL, MERIT, METUR
-
16:46
KERVN, YAYLA, DZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
SNGYO, BAGFS, ATATP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında